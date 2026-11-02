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दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, समय पर बोनस न देने पर ठेकेदारों पर होगी कानूनी कार्रवाई

दिल्ली में कांट्रेक्ट कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले ( File Photo )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में ठेके (आउटसोर्स) पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने सोमवार को एडवाइजरी जारी करते हुए निर्देश दिया है कि लेखा वर्ष 2025-26 के लिए सभी पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को आगामी त्योहारी सीजन से पहले बोनस का भुगतान किया जाए. श्रम विभाग के अपर आयुक्त यू.के. सिन्हा द्वारा जारी इस एडवाइजरी में यह साफ चेतावनी दी गई है कि बोनस भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि कोई ठेकेदार 30 नवंबर तक बोनस नहीं चुकाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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