दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, समय पर बोनस न देने पर ठेकेदारों पर होगी कानूनी कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने ठकेदारों को कांट्रेक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर बोनस का भुगतान देने के निर्देश दिये है.
Published : November 2, 2026 at 10:49 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में ठेके (आउटसोर्स) पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने सोमवार को एडवाइजरी जारी करते हुए निर्देश दिया है कि लेखा वर्ष 2025-26 के लिए सभी पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को आगामी त्योहारी सीजन से पहले बोनस का भुगतान किया जाए. श्रम विभाग के अपर आयुक्त यू.के. सिन्हा द्वारा जारी इस एडवाइजरी में यह साफ चेतावनी दी गई है कि बोनस भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि कोई ठेकेदार 30 नवंबर तक बोनस नहीं चुकाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मजदूरी संहिता 2019 के तहत मिलेगा हक
श्रम विभाग ने अपने परिपत्र में स्पष्ट किया है कि 21 नवंबर 2025 से देश भर में मजदूरी संहिता, 2019 पूरी तरह लागू हो चुकी है, जिसके बाद पुराना बोनस भुगतान अधिनियम 1965 निरस्त हो चुका है. लिहाजा, इस बार बोनस की पूरी प्रक्रिया और गणना नए कानून के तहत ही होगी.
किसे मिलेगा बोनस और कितनी होगी रकम?
सरकार ने बोनस की पात्रता और उसकी गणना के नियम बेहद पारदर्शी और सख्त रखे हैं. जिस कर्मचारी का मासिक वेतन 21,000 रुपये तक है और जिसने संबंधित लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिन सेवाएं दी हैं, वह बोनस पाने का हकदार होगा. कर्मचारियों को न्यूनतम 8.33% (या 100 रुपये, जो भी अधिक हो) और अधिकतम 20% की दर से बोनस दिया जाएगा. इसकी गणना 7,000 रुपये या राज्य द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी (जो भी अधिक हो) के आधार पर तय सीमा पर की जाएगी. यदि कोई नियोक्ता 21,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी बोनस देना चाहता है, तो यह पूरी तरह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा.
ठेकेदार मुकरे तो मुख्य विभाग की कटेगी गर्दन
अक्सर यह देखा गया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां और ठेकेदार कर्मचारियों का बोनस हड़प लेते हैं या भुगतान में लंबा वक्त लगाते हैं. इस पर नकेल कसते हुए श्रम विभाग ने साफ कर दिया है कि. बोनस चुकाने की प्राथमिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और उसे लेखा वर्ष समाप्त होने के 8 माह के भीतर यानी 30 नवंबर 2026 तक हर हाल में इसका निपटारा करना होगा. भुगतान न करने पर 'मजदूरी संहिता, 2019' के तहत भारी जुर्माना और दावों की वसूली प्रक्रिया शुरू होगी. यदि ठेकेदार बोनस देने में नाकाम रहता है, तो संबंधित सरकारी विभाग/पीएसयू को जिम्मेदार माना जाएगा और उनसे जवाबदेही तय की जाएगी.
सभी विभागाध्यक्षों को मिले सख्त निर्देश
श्रम विभाग ने दिल्ली सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, विभागाध्यक्षों और पीएसयू प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपनी-अपनी देखरेख में कार्यरत ठेकेदारों से इस आदेश का कड़ाई से पालन कराएं, ताकि त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की जेब खाली न रहे. इस कदम से दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाले हजारों सफाईकर्मियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, सिक्योरिटी गार्ड्स और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है.
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