दिल्ली सरकार का अहम फैसला, वाहनों की लाइफ खत्म होने के एक साल के अंदर एनओसी लेने की शर्त हटाई

अब वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर दूसरे राज्यों में ले जाकर फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 30, 2025 at 9:03 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने और वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है. दरअसल पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवेदन पर लगाई गई एक साल की रोक को समाप्त करने के साथ एनओसी जारी करने से संबंधित प्रक्रिया को सरल की जा रही है. दिल्ली सरकार ने उस प्रावधान को स्थगित करने का फैसला किया है, जिसमें यह निर्धारित था कि वाहनों के पंजीयन की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन किया जा सकता है. लोगों को बड़ी राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने अब यह शर्त हटा दी है.

दिल्ली सरकार का यह निर्णय से विशेष रूप से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा. ऐसे वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर दूसरे राज्यों में ले जाकर फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, चाहे उनके पंजीयन की अवधि फिलहाल समाप्त हो गई है.

वायु प्रदूषण बढ़ने की थी आशंका: सरकार के इस अहम फैसले पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि एक वर्ष की एनओसी समय सीमा लागू होने के कारण बड़ी संख्या में पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहन राजधानी दिल्ली में फंसे रह गए थे. ऐसे वाहन न तो स्क्रैप हो पा रहे थे और न ही दूसरे अन्य राज्यों में स्थानांतरित किए जा रहे थे, जिसके चलते वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या दोनों बढ़ने की आशंका थी. हमारी सरकार ने पुराने नियमों में ढील देकर दिल्ली के नागरिकों को निर्णय लेने का अवसर दिया है. इससे दिल्ली की सड़कों से पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद मिलेगी और राजधानी की वायु गुणवत्ता के साथ ट्रैफिक में भी तेजी से सुधार आएगा.

राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति को मिलेगा सहयोग: उन्होंने कहा कि यह कदम कई जन-प्रतिनिधियों के अनुरोध और आंतरिक समीक्षा के बाद प्रस्तावित किया गया है, जो परिवहन विभाग के 2021 और 2022 के आदेशों के अनुरूप है. इन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया था. हमारी सरकार के इस अहम फैसले से समय पूरा हो जाने से पंजीयन निरस्त वाहन अब वैधानिक रूप से उन क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जा सकेंगे, जिन राज्यों में उनके संचालन की अनुमति मिली हुई है. इससे पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रभावी तरीके से बाहर हो जाएंगे. सरकार को उम्मीद है कि यह प्रयास पुराने वाहनों के लिए एक साकारात्मक और पर्यावरण-अनुकूल मार्ग प्रदान करेगा. साथ ही राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति को सहयोग देगा और स्वच्छ वायु गुणवत्ता के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूत करेगा.

DELHI GOVERNMENT
MINISTER DR PANKAJ KUMAR SINGH
परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह
DELHI GOVERNMENT VEHICLE NOC RULE

