दिल्ली में नकली दवाओं पर बड़ा एक्शन: 25 दुकानों पर छापेमारी, 22 कैंसर दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया गया विशेष एनफोर्समेंट ड्राइव, उल्लंघन पाए जाने पर शुरू की गई कार्रवाई

कैंसर रोधी नकली दवाओं पर कार्रवाई
कैंसर रोधी नकली दवाओं पर कार्रवाई (REPRESENTATIONAL IMAGE, ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 9, 2026 at 6:35 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार नकली दवाइयों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है. मरीजों की सुरक्षा और अच्छी क्वालिटी की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सघन निगरानी अभियान चलाया जा रहा है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के निर्देशानुसार ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जीवन रक्षक कैंसर रोधी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और गंभीर इलाज करवा रहे मरीज़ों की सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में एक विशेष निरीक्षण और एनफोर्समेंट ड्राइव चलाया है.

ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की कई टीमों ने शहर के प्रमुख इलाकों में कैंसर की दवाएं बेचने वाली 25 रिटेल और होलसेल दुकानों का इंस्पेक्शन किया, जिनमें ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल क्लस्टर और फार्मास्युटिकल मार्केट के आसपास के इलाके शामिल थे. इंस्पेक्शन में लक्ष्मी नगर, यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, पश्चिम विहार, द्वारका और रोहिणी जैसे इलाके भी शामिल थे. 22 दवाओं के सैंपल के साथ 33 लीगल सैंपल लेबोरेटरी टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए भेजे गए.

इस एनफोर्समेंट ड्राइव के दौरान छह कंपनियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स के नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गईं, जिनके विरूद्ध विभाग ने नियमों के अनुसार ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है. मरीजों को दी जा रही दवाओं की क्वालिटी और कम्प्लायंस को वेरिफाई करने के लिए एंटी-कैंसर 22 दवाओं के सैंपल के साथ 33 लीगल सैंपल लेबोरेटरी टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं.

डिपार्टमेंट लेबोरेटरी के रिपोर्ट के आधार पर विभाग आगे ज़रूरी कार्रवाई करेगा, ताकि मार्केट में कोई भी घटिया या नकली दवा की बिक्री न हो सके. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक कैंसर रोधी दवाएं मरीजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जीवनरक्षक होती हैं, जिनकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और ज्यादा सख्त की गई है, ताकि केवल सुरक्षित, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं ही अस्पतालों, फार्मेसियों और मरीजों तक पहुंच सकें.

सिर्फ लाइसेंसी संस्थानों से ही दवा खरीदें अस्पताल: डॉ पंकज कुमार सिंह
इस पहल पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार विशेष रूप से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नकली या घटिया दवाओं के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी का पालन करती है.

उन्होंने कहा कि मरीज़ों की सुरक्षा के लिए लगातार इंस्पेक्शन, सख्त कार्रवाई और रेगुलर मॉनिटरिंग हमारी सर्वोच्य प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ऐसे अभियान राजधानी दिल्ली में आगे भी लगातार चलाए जाएंगे और ड्रग सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी संस्था के खिलाफ हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी.

आम जनता और हेल्थकेयर संस्थानों को भी सलाह दी गई है कि वे दवाएं सिर्फ लाइसेंसी प्रतिष्ठानों से ही खरीदें और दवाओं की बिक्री से सम्बन्धित किसी भी संदिग्ध या गड़बड़ी की सूचना तुरंत ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें. स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि मरीजों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के लोगों को केवल सुरक्षित, असरदार और अच्छी क्वालिटी की दवाएं ही मिलें.

संपादक की पसंद

