ETV Bharat / state

दिल्ली में 500 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक के लिए EFC ने स्वीकृत किए 266.26 करोड़ रुपये

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुपता और मंत्री कपिल मिश्रा ( ETV Bharat )