ETV Bharat / state

दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों की अगली पीढ़ी को भी मिलेगा रोजगार का अवसर, सरकार ने नीति को दी मंजूरी

इसकी विशेषता है कि जिन पीढ़ी के आश्रित सेवा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं हैं, उनके बेटे-बेटी आदि को नामांकन का विकल्प दिया गया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 13, 2025 at 10:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए पीड़ितों के आश्रितों को करुणामूलक (अनुकंपा) आधार पर रोजगार प्रदान करने की नीति को मंजूरी दी गई. दिल्ली सरकार के इस निर्णय से जो चार दशकों से अधिक समय से न्याय और आर्थिक पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा.

कैबिनेट में लिए गए निर्णय के मुताबिक, दिल्ली सरकार की यह नई नीति वर्ष 2007 में लिए गए मंत्रिमंडलीय निर्णय के बाद से लंबित पड़े रोजगार सहायता मामलों को शीघ्रता से निपटाने की दिशा में एक पहल साबित होगा. पिछले 18 सालों से यह प्रक्रिया विभिन्न कारणों से पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो सकी थी. इस लंबे विलंब को समाप्त करने के लिए अब सरकार ने एक स्पष्ट, व्यवस्थित और समयबद्ध नीति लागू की है, जिससे पात्र परिवारों को शीघ्र रोजगार सहायता प्राप्त हो सकेगी और कोई भी योग्य आश्रित वंचित नहीं होगा.

यह ध्यान में रखकर बनाया प्रावधान: मुख्यमंत्री के अनुसार, नई नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिन पीड़ितों के आश्रित अब 50 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं और सेवा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें परिवार की अगली पीढ़ी जैसे पुत्र, पुत्री, बहू या दामाद के नामांकन का विकल्प दिया गया है. इससे परिवार को वास्तविक रूप से रोजगार का लाभ मिल सकेगा और सहायता का उद्देश्य सार्थक रूप से पूरा होगा. यह प्रावधान उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिनमें कई पात्र आश्रित अब वृद्ध हो चुके हैं.

आत्मसम्मान को फिर करेंगे स्थापित: नई नीति में आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता में आवश्यक छूट प्रदान की गई है. यह सभी प्रावधान दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों और विधिक प्रक्रिया के अनुरूप होंगे. साथ ही सत्यापन, शिकायत निवारण एवं विभागीय आवंटन के लिए एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित किया गया है, जिससे नियुक्तियों की प्रक्रिया न्यायसंगत और जवाबदेह ढंग से संचालित हो सके. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र परिवार अब और प्रतीक्षा न करे. रोजगार का यह अवसर अगली पीढ़ी तक पहुंचाकर हम न केवल आर्थिक सहारा देंगे, बल्कि उन परिवारों के आत्मसम्मान को भी पुनः स्थापित करेंगे.

बड़े पदों को अपग्रेड और किया गया विलय: दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से लेखा सेवा में लेखा अधिकारी का पद वरिष्ठ लेखा अधिकारी (समूह 'ए' राजपत्रित) के ग्रेड में अपग्रेड और विलय कर दिया है. लेखा सेवा के अधिकारियों के लिए एक बड़ा प्रशासनिक सुधार लागू करते हुए तत्काल प्रभाव से लेखा अधिकारी (Accounts Officer) के पद को वरिष्ठ लेखा अधिकारी (Senior Accounts Officer) के ग्रेड में उन्नत और विलय करने की स्वीकृति दे दी है. यह निर्णय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के नियंत्रक महालेखाकार (सीजीए) और गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुपालन में लिया गया है.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली की सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई बैठक, लिए गए ये अहम निर्णय

भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कल से, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद करेंगे उद्घाटन, जानिए कैसे मिलेंगे टिकट

TAGGED:

1984 SIKH RIOT
सिख दंगा पीड़ित आश्रितों को नौकरी
EMPLOYMENT TO SIKH RIOT VICTIMS
EMPLOYMENT TO SIKH RIOT VICTIMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.