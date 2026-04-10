दिल्ली सरकार ने तीन अस्पतालों में की नए MS और MD की नियुक्ति, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी
दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जीबी पंत में चिकित्सा निदेशक का पद कई महीनों से खाली था.
Published : April 10, 2026 at 10:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राजधानी के प्रमुख अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य तीन वरिष्ठ चिकित्सकों की नई नियुक्ति और ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. जारी आदेश के अनुसार, गोविंद बल्लभ (जीबी) पंत अस्पताल में मौजूदा समय में डायरेक्टर प्रोफेसर स्तर की सीनियर डॉक्टर पूजा सखूजा को जीबी पंत अस्पताल में ही मेडिकल डायरेक्टर (एमडी) के पद पर नियुक्त किया गया है. उनके अनुभव, प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इसके साथ ही परिवार कल्याण निदेशालय में कार्यरत डॉक्टर ज्योति सचदेवा को सरदार वल्लभभाई पटेल अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है. विभाग का मानना है कि उनके नेतृत्व में अस्पताल की कार्य प्रणाली और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में सकारात्मक बदलाव आएगा. तीसरी नियुक्ति दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कंसल्टेंट के रूप में सेवाएं दे रहीं डॉक्टर पूनम लाल को डॉक्टर एनसी जोशी मेमोरियल अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है.
डिप्टी सेक्रेटरी (एचआर मेडिकल) शरद कुमार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों को इस पद पदभार के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त मानदेय नहीं मिलेगा. साथ ही सभी संबद्ध अधिकारियों को तत्काल अपने वर्तमान पद से कार्य मुक्त होकर नए नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि कार्यभार का हस्तांतरण और ग्रहण तुरंत किया जाए तथा आदेश का पालन न करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा.
जीबी पंत अस्पताल में कई माह से खाली था चिकित्सा निदेशक का पद
बता दें कि दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जीबी पंत में चिकित्सा निदेशक का पद कई महीने से खाली था. यहां चिकित्सा निदेशक रहे डॉक्टर आबिद जिलानी के सफदरजंग अस्पताल चले जाने के बाद से ही चिकित्सा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार लोकनायक अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ बीएल चौधरी देख रहे थे. स्थाई चिकित्सा निदेशक न होने की वजह से प्रशासन स्तर पर समस्याएं आ रही थी, जिसके चलते सरकार ने अब अस्पताल को अपना स्थाई चिकित्सा निदेशक दे दिया है.
बता दें पिछले साल दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद अप्रैल माह में राजधानी में बड़े स्तर पर दिल्ली सरकार के लगभग सभी अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक और चिकित्सा अधीक्षकों के तबादले किए गए थे. इस दौरान जीबी पंत अस्पताल में डॉक्टर अनिल अग्रवाल की जगह यहीं कार्यारत डायरेक्टर प्रोफेसर आबिद जिलानी को चिकित्सा निदेशक की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन एक साल से पहले ही 62 साल की उम्र सीमा पूरी करने के कारण डॉक्टर आबिद जिलानी को चिकित्सा निदेशक के पद से हटना पड़ा. उसके बाद वह सफदरजंग अस्पताल चले गए.
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