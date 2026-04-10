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दिल्ली सरकार ने तीन अस्पतालों में की नए MS और MD की नियुक्ति, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राजधानी के प्रमुख अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य तीन वरिष्ठ चिकित्सकों की नई नियुक्ति और ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. जारी आदेश के अनुसार, गोविंद बल्लभ (जीबी) पंत अस्पताल में मौजूदा समय में डायरेक्टर प्रोफेसर स्तर की सीनियर डॉक्टर पूजा सखूजा को जीबी पंत अस्पताल में ही मेडिकल डायरेक्टर (एमडी) के पद पर नियुक्त किया गया है. उनके अनुभव, प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसके साथ ही परिवार कल्याण निदेशालय में कार्यरत डॉक्टर ज्योति सचदेवा को सरदार वल्लभभाई पटेल अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है. विभाग का मानना है कि उनके नेतृत्व में अस्पताल की कार्य प्रणाली और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में सकारात्मक बदलाव आएगा. तीसरी नियुक्ति दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कंसल्टेंट के रूप में सेवाएं दे रहीं डॉक्टर पूनम लाल को डॉक्टर एनसी जोशी मेमोरियल अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है.

डिप्टी सेक्रेटरी (एचआर मेडिकल) शरद कुमार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों को इस पद पदभार के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त मानदेय नहीं मिलेगा. साथ ही सभी संबद्ध अधिकारियों को तत्काल अपने वर्तमान पद से कार्य मुक्त होकर नए नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि कार्यभार का हस्तांतरण और ग्रहण तुरंत किया जाए तथा आदेश का पालन न करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा.

जीबी पंत अस्पताल में कई माह से खाली था चिकित्सा निदेशक का पद