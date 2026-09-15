ETV Bharat / state

दिल्ली में 10 हजार छात्रों के लिए बनेगा हॉस्टल, दिल्ली सरकार ने की घोषणा; ABVP ने किया स्वागत

दिल्ली सरकार द्वारा 10,000 छात्रों केलिए सभी सुविधाओं वाले हॉस्टल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि हमारी सरकार 10,000 छात्रों को सभी सुविधाओं वाले हॉस्टल उपलब्ध कराएगी और इस दिशा में काम पहले ही शुरू हो चुका है. रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली आने वाले हर छात्र की आंखों में एक सपना होता है, उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है और घर पर परिवार की उम्मीदें होती हैं. हमारी कोशिश है कि उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित और सहयोगी माहौल मिले, ताकि वे मन लगाकर पढ़ाई कर सकें और उस भविष्य की ओर बढ़ सकें जिसे बनाने के लिए वे यहाँ आए हैं.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार द्वारा 10,000 छात्रों के रहने की क्षमता वाले हॉस्टल बनाने के फ़ैसले का स्वागत किया है. संगठन ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस कदम से राजधानी दिल्ली में छात्रों को सुरक्षित और सस्ते रहने की जगह मिलेगी. छात्र संगठन ने कहा कि दिल्ली में उच्च शिक्षा के लिए देश भर से छात्र आते हैं, इसलिए रहने की सुलभ और सुरक्षित सुविधाएँ छात्रों केलिए एक अहम ज़रूरत हैं.

छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा

ABVP ने कहा कि उसने दिल्ली में हॉस्टल और पेइंग गेस्ट (PG) आवास बढ़ाने और छात्रों के लिए रहने की सुविधाओं को बेहतर बनाने की माँग लगातार उठाई है. संगठन ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि प्रस्तावित हॉस्टल सुरक्षा नियमों का पालन करें, जिसमें आग से सुरक्षा, आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने की व्यवस्था, पर्याप्त हवा-पानी की सुविधा, साफ़-सफ़ाई और रोशनी का बेहतर इंतज़ाम शामिल हो.

सरकार का फ़ैसला "महत्वपूर्ण कदम

छात्रों के रहने की जगह में सुरक्षा का मुद्दा हाल ही में दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पाँच मंज़िला PG इमारत गिरने की घटना के बाद चर्चा में आया था. इस घटना में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र समेत सात लोगों की मौत हो गई थी. दिल्ली राज्य सचिव सार्थक शर्मा ने कहा, "दिल्ली में छात्रों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित हॉस्टल सुविधाएँ उपलब्ध कराना ABVP की लंबे समय से चली आ रही माँग रही है."

उन्होंने कहा कि हॉस्टल की संख्या बढ़ाना और रहने की सुरक्षित सुविधाएँ सुनिश्चित करना ABVP के दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों के घोषणापत्र का भी हिस्सा था. शर्मा ने कहा कि सरकार का फ़ैसला इस पुरानी माँग को पूरा करने की दिशा में एक "महत्वपूर्ण कदम" है और उम्मीद जताई कि इस प्रोजेक्ट को सभी ज़रूरी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली के शेख सराय में 151.81 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी अत्याधुनिक क्षेत्रीय फोरेंसिक लैब; CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी
  2. DCW की बैठक में बोलीं CM रेखा गुप्ता- ''सिर्फ कानून बनाने से नहीं रुकेगी हिंसा, सुरक्षा के लिए जागरूकता जरूरी''
  3. 'दिल्ली मास्टर प्लान 2047' हुआ जारी: राजधानी के विकास का नया रोडमैप तैयार, जानें क्या बदलेगा

TAGGED:

ABVP
DELHI GOVERNMENT
DELHI CM REKHA GUPAT
दिल्ली में छात्रों के लिए हॉस्टल
DELHI HOSTEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.