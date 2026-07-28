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दिल्ली सरकार का ऐलान: कांवड़ शिविरों के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी, बड़े शिविरों को मिलेंगे 15 लाख रुपये

दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर समितियों को मिलने वाली अनुदान राशि 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 28, 2026 at 8:42 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में संवेदनशील निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या, महंगाई और कांवड़ शिविरों के संचालन पर बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार ने समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि करने का फैसला किया है. इस कदम से कांवड़ समितियां शिवभक्तों को पहले से और अधिक बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगी.

बड़े कांवड़ शिविरों को 15 लाख तक की आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत सबसे बड़ा बदलाव बड़े कांवड़ शिविरों के लिए किया गया है. अब 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले विशाल कांवड़ शिविरों को मिलने वाली सहायता राशि 11 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 15 लाख रुपये कर दी गई है. इसी प्रकार, 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र वाले 3 से 5 दिन के शिविरों के लिए यह सहायता राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे समितियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और वे बिना किसी वित्तीय बाधा के सेवा कार्य कर सकेंगे.

1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सरल अनुदान प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछली परंपरा की तरह इस बार भी कांवड़ समितियों को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती रहेगी. बीएसईएस और टीपीडीडीएल जैसी बिजली वितरण कंपनियां समय पर कनेक्शन उपलब्ध कराएंगी. यदि खपत निर्धारित सीमा से अधिक होती है, तो अतिरिक्त खर्च समिति द्वारा वहन किया जाएगा. अनुदान वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया गया है. अब अनुदान की अग्रिम और अंतिम दोनों किस्तें सीधे संबंधित जिलाधिकारी (डीएम) कार्यालय से जारी की जाएंगी, जिससे राजस्व मुख्यालय या वित्त विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से दो किस्तों में (50 प्रतिशत अग्रिम और 50 प्रतिशत सत्यापन के बाद) भेजी जाएगी.

विभिन्न विभागों का आपसी समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था

यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और बहु-विभागीय समन्वय प्रणाली लागू की जाएगी. नगर निगम (एमसीडी) सफाई, कूड़ा उठान, फॉगिंग और स्वच्छता की पुख्ता व्यवस्था करेगा. स्वास्थ्य विभाग चौबीसों घंटे डॉक्टर, एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार केंद्र और जीवन रक्षक दवाएं सुनिश्चित करेगा. दिल्ली जल बोर्ड और डूसिब स्वच्छ पेयजल के टैंकर और मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराएंगे. दिल्ली पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, रूट डायवर्जन और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी सुनिश्चित करेगी.

बढ़ता दायरा और कैबिनेट मंजूरी

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली में कांवड़ यात्रा का दायरा तेजी से फैल रहा है वर्ष 2024 में जहां राजधानी में 170 कांवड़ शिविर लगाए गए थे, वहीं वर्ष 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 308 हो गई. इस लगातार बढ़ते स्वरूप को देखते हुए ही सरकार ने यह व्यापक कदम उठाया है. इसके साथ ही, यह भी सिफारिश की गई है कि वर्ष 2025 में जिन समितियों और स्थलों को स्वीकृति दी गई थी, उसी सूची को वर्ष 2026 के लिए अंतिम माना जाए, ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रहें। कांवड़ समितियों की आर्थिक सहायता में वृद्धि और इन तमाम प्रस्तावों को मंगलवार को होने वाली दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में आधिकारिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के इस कदम से शिवभक्तों की यात्रा और अधिक सुरक्षित, सुगम एवं आनंददायक बनेगी.

सभी श्रेणियों के शिविरों के अनुदान में हुई बढ़ोतरी : सरकार ने केवल बड़े शिविरों का ही नहीं, बल्कि अन्य सभी श्रेणियों के कांवड़ शिविरों की सहायता राशि में वृद्धि की है.

  • 15,001 से 20,000 वर्गफुट: 3 से 5 दिन की अवधि के लिए सहायता 4 लाख से बढ़कर 8 लाख रुपये तथा 6 से 12 दिन की अवधि के लिए 7 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपये होगी.
  • 10,001 से 15,000 वर्गफुट: 3 से 5 दिन के लिए सहायता 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये तथा 6 से 12 दिन के लिए 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की जाएगी.
  • 5,001 से 10,000 वर्गफुट: सहायता राशि को 2.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये और 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है.
  • 5,000 वर्गफुट तक के छोटे शिविर: इनके लिए सहायता राशि 1.50 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये तथा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है.

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