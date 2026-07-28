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दिल्ली सरकार का ऐलान: कांवड़ शिविरों के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी, बड़े शिविरों को मिलेंगे 15 लाख रुपये

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में संवेदनशील निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या, महंगाई और कांवड़ शिविरों के संचालन पर बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार ने समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि करने का फैसला किया है. इस कदम से कांवड़ समितियां शिवभक्तों को पहले से और अधिक बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगी.

बड़े कांवड़ शिविरों को 15 लाख तक की आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत सबसे बड़ा बदलाव बड़े कांवड़ शिविरों के लिए किया गया है. अब 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले विशाल कांवड़ शिविरों को मिलने वाली सहायता राशि 11 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 15 लाख रुपये कर दी गई है. इसी प्रकार, 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र वाले 3 से 5 दिन के शिविरों के लिए यह सहायता राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे समितियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और वे बिना किसी वित्तीय बाधा के सेवा कार्य कर सकेंगे.

1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सरल अनुदान प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछली परंपरा की तरह इस बार भी कांवड़ समितियों को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती रहेगी. बीएसईएस और टीपीडीडीएल जैसी बिजली वितरण कंपनियां समय पर कनेक्शन उपलब्ध कराएंगी. यदि खपत निर्धारित सीमा से अधिक होती है, तो अतिरिक्त खर्च समिति द्वारा वहन किया जाएगा. अनुदान वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया गया है. अब अनुदान की अग्रिम और अंतिम दोनों किस्तें सीधे संबंधित जिलाधिकारी (डीएम) कार्यालय से जारी की जाएंगी, जिससे राजस्व मुख्यालय या वित्त विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से दो किस्तों में (50 प्रतिशत अग्रिम और 50 प्रतिशत सत्यापन के बाद) भेजी जाएगी.

विभिन्न विभागों का आपसी समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था