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दिल्ली सरकार ने अब निजी क्षेत्र में भी दो दिन के वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग की दी सलाह

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद दिल्ली सरकार तमाम कदम उठाने में जुटी है. इसके लिए सरकार दो दिन पहले ही सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव, सरकारी कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल, कार पूलिंग और एक दिन मेट्रो से ऑफिस आने के आदेश जारी कर दिए थे. इसी क्रम में रविवार को सरकार ने ईंधन बचाने के लिए निजी क्षेत्र में भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस के समय में बदलाव और कार पूलिंग की सलाह दी है, ताकि ईंधन बचाने में निजी क्षेत्र का भी सहयोग मिल सके.

इसके तहत दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों और संगठनों को सलाह दी है कि वे दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम की नीति अपनाएं, ऑफिस के समय में बदलाव करें, और कर्मचारियों से कार पूलिंग व सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का आग्रह करें, ताकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन बचाने के प्रयासों में मदद मिल सके. बता दें कि, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक कर पार्टी विधायकों से दिल्ली सरकार के निर्णयों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया था. मुख्यमंत्री ने कहा था कि वर्तमान वैश्विक संकट, ईंधन की बढ़ती चुनौती और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के संदेश को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

विधायक स्वयं भी उदाहरण प्रस्तुत करें: मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा था कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएं और लोगों को ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, कार पूलिंग और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करें. उन्होंने कहा कि विधायक स्वयं भी उदाहरण प्रस्तुत करें. मेट्रो मंडे पहल के तहत विधायक सप्ताह में एक दिन मेट्रो से यात्रा करें, ताकि आम नागरिक भी प्रेरित हों. उन्होंने विधायकों से अपने काफिलों को सीमित करने, वाहनों का कम उपयोग करने और ई-वाहनों को प्राथमिकता देने की भी अपील की.

सामूहिक भागीदारी का प्रयास: इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्रों की आरडब्ल्यूए, सामाजिक संस्थाओं, मार्केट एसोसिएशन, शिक्षण संस्थानों और विभिन्न संगठनों के बीच जाकर दिल्ली सरकार की ओर से शुरू किए गए 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान की जानकारी दें. उन्होंने कहा कि यह 90 दिवसीय जनजागरूकता अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में सामूहिक भागीदारी का प्रयास है, जिसमें हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री के आह्वान को धरातल पर उतारने के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं. इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी विभागों में सप्ताह में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था लागू की जा रही है. निजी संस्थानों और कंपनियों को भी इस दिशा में सहयोग करने की सलाह दी गई है.