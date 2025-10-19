ETV Bharat / state

दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में दिवाली से पहले फूलों के रेट बढ़े, जानें गुलाब और गेंदा किस रेट में बिक रहे

नई दिल्ली: दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में दिवाली से पहले खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसके चलते फूलों के रेट भी काफी बढ़ गए हैं. बड़ी संख्या में फूल मंडी के बाहर एनएच-9 के फुटपाथ पर विक्रेताओं ने दुकानें लगाई हुई हैं. इसकी वजह से जाम भी लग रहा है. वहीं फूल मंडी के अंदर भी फुटकर विक्रेताओं ने मंडी के अंदर जाने वाले रास्ते में बड़ी संख्या में दुकानें लगाई हुई हैं.

फूलों की डिमांड ज्यादा, माल कम: फूल मंडी में आढ़त चलाने वाले कृष्ण कुमार सैनी ने बताया कि दिवाली पर हर साल फूलों की डिमांड ज्यादा रहती है. इस बार अजमेर और कई इलाकों में फूलों की फसल ज्यादा बारिश की वजह से खराब हो गई, जिससे आवक कम है. डिमांड ज्यादा है और माल कम है. इसकी वजह से गेंदा, गुलाब, गुलदावदी, मोगरा व अन्य फूलों के रेट बढ़ गए हैं. इस समय फूल मंडी में गेंदा के फूल का थोक रेट 80 से लेकर 100 रुपये किलो तक है. इसके अलावा फुटकर में गेंदा का फूल 150 से 200 रुपए किलो तक बिक रहा है. वहीं गुलाब थोक में 200 से 250 रुपए किलो बिक है. उन्होंने बताया कि मेरठ और दिल्ली में भी यमुना के किनारे कुछ लोग फूल की खेती करते हैं. यहां बाढ़ आने से काफी फसल खराब हुई, इसकी वजह से भी फूलों के दाम में तेजी है.

दिवाली से पहले फूलों के रेट में आई तेजी (ETV Bharat)

इसलिए बढ़ी मांग: उनके अलावा आढ़ती रजत सैनी ने बताया कि दिवाली की वजह से बड़ी संख्या में ग्राहक आ रहे हैं और फूलों की भारी डिमांड है. सभी ग्राहकों को फुटकर में आसानी से माल मिल रहा है, बस रेट पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है. गुलदावदी का रेट 300 से 400 रुपए किलो है, जबकि मोगरा 700 से 800 रुपये किलो है. दुकान हो, ऑफिस हो या घर. हर कोई इन्हें सजाना के लिए फूलों की खरीदारी करता है, इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा रहती है.