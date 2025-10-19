ETV Bharat / state

दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में दिवाली से पहले फूलों के रेट बढ़े, जानें गुलाब और गेंदा किस रेट में बिक रहे

गाजीपुर फूल मंडी में त्योहार से पहले फूलों के भाव बढ़ गए हैं. वहीं फसलों को नुकसान पहुंचने से आवक पर भी असर पड़ा है..

गाजीपुर फूल मंडी में बढ़ी मांग
गाजीपुर फूल मंडी में बढ़ी मांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 19, 2025 at 4:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में दिवाली से पहले खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसके चलते फूलों के रेट भी काफी बढ़ गए हैं. बड़ी संख्या में फूल मंडी के बाहर एनएच-9 के फुटपाथ पर विक्रेताओं ने दुकानें लगाई हुई हैं. इसकी वजह से जाम भी लग रहा है. वहीं फूल मंडी के अंदर भी फुटकर विक्रेताओं ने मंडी के अंदर जाने वाले रास्ते में बड़ी संख्या में दुकानें लगाई हुई हैं.

फूलों की डिमांड ज्यादा, माल कम: फूल मंडी में आढ़त चलाने वाले कृष्ण कुमार सैनी ने बताया कि दिवाली पर हर साल फूलों की डिमांड ज्यादा रहती है. इस बार अजमेर और कई इलाकों में फूलों की फसल ज्यादा बारिश की वजह से खराब हो गई, जिससे आवक कम है. डिमांड ज्यादा है और माल कम है. इसकी वजह से गेंदा, गुलाब, गुलदावदी, मोगरा व अन्य फूलों के रेट बढ़ गए हैं. इस समय फूल मंडी में गेंदा के फूल का थोक रेट 80 से लेकर 100 रुपये किलो तक है. इसके अलावा फुटकर में गेंदा का फूल 150 से 200 रुपए किलो तक बिक रहा है. वहीं गुलाब थोक में 200 से 250 रुपए किलो बिक है. उन्होंने बताया कि मेरठ और दिल्ली में भी यमुना के किनारे कुछ लोग फूल की खेती करते हैं. यहां बाढ़ आने से काफी फसल खराब हुई, इसकी वजह से भी फूलों के दाम में तेजी है.

दिवाली से पहले फूलों के रेट में आई तेजी (ETV Bharat)

इसलिए बढ़ी मांग: उनके अलावा आढ़ती रजत सैनी ने बताया कि दिवाली की वजह से बड़ी संख्या में ग्राहक आ रहे हैं और फूलों की भारी डिमांड है. सभी ग्राहकों को फुटकर में आसानी से माल मिल रहा है, बस रेट पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है. गुलदावदी का रेट 300 से 400 रुपए किलो है, जबकि मोगरा 700 से 800 रुपये किलो है. दुकान हो, ऑफिस हो या घर. हर कोई इन्हें सजाना के लिए फूलों की खरीदारी करता है, इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा रहती है.

देशभर में हो रही फूलों की सप्लाई: फूल मंडी के आढ़ती सहदेव गुप्ता ने बताया कि गाजीपुर फूल मंडी से दिवाली पर सभी राज्यों से डिमांड रहती है. पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत सभी राज्यों में माल जा रहा है. बारिश की वजह से कई जगह फूल की फसल खराब हुई है, जिसकी वजह से माल थोड़ा कम आ रहा है. डिमांड ज्यादा होने से रेट भी थोड़े बढ़ गए हैं.

बढ़ाने पड़े कारीगर: उन्होंने बताया कि इससे पहले नवरात्रि के समय फूलों के रेट में तेजी देखने को मिली थी. फिलहाल गेंदा, गुलाब, कनेर, गुलदावदी, मोगरा और कमल आदि की भारी डिमांड है. इसके अलावा बुके आदि की भी मांग है. बुके बनवाने के लिए अलग से कारीगर बढ़ाने पड़े हैं. दिवाली पर तीन दिन डिमांड बहुत ज्यादा रहती है. थोक और फुटकर में धनतेरस से एक दिन पहले और छोटी दिवाली वाले दिन तक फूल की ज्यादा खरीदारी होती है. इसके बाद थोड़ी बहुत खरीदारी बड़ी दिवाली वाले दिन भी होती है.

