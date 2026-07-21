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मालगाड़ी बेपटरी होने से दिल्ली-गाजियाबाद रूट पर 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित, साहिबाबाद स्टेशन पर बेबस दिखे यात्री

गाजियाबाद-नई दिल्ली रेल लाइन पर कोयले से लदी मालगाड़ी के 6 भरे डिब्बे पटरी से उतरे,पटरियों को नुकसान के चलते रेल रूट बाधित

गाजियाबाद-नई दिल्ली रेल रूट बाधित,सैकड़ों ट्रेन प्रभावित
गाजियाबाद-नई दिल्ली रेल रूट बाधित,सैकड़ों ट्रेन प्रभावित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 1:12 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के अंतर्गत गाजियाबाद-नई दिल्ली रेल लाइन के बीच बुधवार तड़के करीब 1:55 बजे साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास कोयले से लदी एक मालगाड़ी के 6 भरे डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए. हादसे के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. हालांकि किसी यात्री के हताहत न होने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन पटरियों को पहुंचे नुकसान के कारण मुख्य रेल मार्ग बाधित रहा.

उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया, कइयों के रूट बदले और दर्जनों ट्रेनों को रास्ते में ही रोक दिया गया. इस बड़े रेल हादसे के कारण 100 से अधिक ट्रेनें सीधे तौर पर प्रभावित हुईं, जिसका सबसे भीषण व सीधा खामियाजा आम यात्रियों को उठाना पड़ा.

दिल्ली-गाजियाबाद रूट पर 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित,यात्री परेशान (ETV Bharat)

बेबस दिखे दफ्तर व सफर पर निकले लोग: पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की ओर से दिल्ली-एनसीआर आ रही ट्रेनें घंटों साहिबाबाद और गाजियाबाद स्टेशनों पर खड़ी रहीं. सुबह-सुबह अपनी ड्यूटी, रोज़गार या गंतव्य के लिए निकले यात्रियों के लिए यह हादसा किसी मानसिक व शारीरिक यातना से कम साबित नहीं हुआ.

ड्यूटी छूटने का डर व लाचारी: हापुड़ निवासी ब्रह्मचंद जो दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हैं. रोज सुबह ट्रेन से गांधीनगर ड्यूटी जाते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी ट्रेन सुबह 7:15 बजे पहुंच जाती थी, लेकिन हादसे के कारण ट्रेन करीब 4 घंटे साहिबाबाद स्टेशन पर ही खड़ी रही, जिससे वे समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके.

लंबे सफर के बीच थम गए पहिए: पिलखुवा के मुकेश देहरादून-मसूरी एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे. उन्होंने बताया कि साहिबाबाद में ट्रेन घंटों खड़ी रहने से उनका पूरा दिन बर्बाद हो गया और भारी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी.

कनेक्टिंग ट्रेनें छूटने से भटके यात्री: रेवाड़ी जाने वाले यात्री रोहित और मेयर चंद की व्यथा भी कम नहीं थी. रोहित को सुबह 7:00 बजे नई दिल्ली पहुंचकर वहां से रेवाड़ी के लिए पैसेंजर ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन उनकी ट्रेन सुबह 11 बजे तक साहिबाबाद में ही खड़ी रही. कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाने से उनका आगे का पूरा सफर अनिश्चितता में लटक गया.

साहिबाबाद स्टेशन पर ना पानी मिला,ना खाना: रेलवे की आपातकालीन व्यवस्था व बुनियादी सुविधाओं की पोल इस हादसे ने खोलकर रख दी. साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के 5 प्लेटफॉर्मों में से ज्यादातर पर न तो उचित खान-पान के स्टॉल हैं और न ही पर्याप्त पेयजल की सुविधा.स्टेशन पर न तो चाय-नाश्ते का कोई इंतज़ाम था और न ही साफ पानी का.

घंटों से ट्रेनें साहिबाबाद स्टेशन पर खड़ी रहीं: रेलवे ने ट्रेनें तो रोक दीं, लेकिन फंसे हुए यात्रियों की सुध लेने वाला कोई नहीं था. घंटों की देरी के बीच बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों को सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिससे यात्रियों का गुस्सा रेलवे के लचर रवैये पर जमकर फूटा.

ऑटो व मेट्रो का लेना पड़ा सहारा: घंटों के लंबे इंतज़ार व रेलवे की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी न मिलने पर यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया. पूर्वांचल और बिहार से आ रहे यात्री, जो पहले से ही लंबी यात्रा से थके हुए थे, ट्रेनों में कैद रहने को मजबूर थे. जब आगे का रास्ता साफ होता नहीं दिखा, तो दर्जनों यात्री मजबूरन अपने भारी-भरकम सामान व बच्चों को लेकर स्टेशन से बाहर निकल आए. लोगों को मजबूरी में नजदीकी मेट्रो स्टेशनों और ऑटो स्टैंड की तरफ रुख करना पड़ा. इस आपाधापी में यात्रियों को भारी असुविधा तो हुई ही, साथ ही ऑटो और कैब चालकों द्वारा वसूले गए मनमाने किराये के कारण उनकी जेब पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा.

रेल सेवा बहाली का काम जारी: उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी डिविजनल रेलवे मैनेजर और सहायक डिविजनल रेलवे मैनेजर समेत अन्य कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पटरियों को दुरुस्त कराने और यातायात बहाल करने में जुटे हैं. दुर्घटनाग्रस्त डिब्बों को हटाने का काम जारी है, लेकिन जब तक यह रेलखंड पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, तब तक इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं.

कमेटी गठित कर होगी हादसे के कारणों की जांच: कोयला लदी मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से कैसे उतरे इसके कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है. उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन का गठन किया जाएगा, जो हादसे के कारणों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगी. जिसके बाद हादसे के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों व अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी.

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