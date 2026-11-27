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दिल्ली की सड़कों को साफ करेंगीं नई स्वीपिंग मशीनें, CM रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मौके पर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, महापौर प्रवेश वाही, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, पार्षद रजनीकांत सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़कों से उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए सरकार ने सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया है. शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों और 9 सपोर्ट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन मशीनों के जरिए राजधानी की सड़कों से धूल और बारीक कणों को हटाने का काम किया जाएगा. इस मौके पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, पार्षद रजनीकांत सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

66 से बढ़कर 76 हुई मशीनों की संख्या