दिल्ली की सड़कों को साफ करेंगीं नई स्वीपिंग मशीनें, CM रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों और 9 सपोर्ट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये मशीनें सड़कों से धूल हटाएंगी.
Published : November 27, 2026 at 4:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़कों से उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए सरकार ने सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया है. शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों और 9 सपोर्ट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन मशीनों के जरिए राजधानी की सड़कों से धूल और बारीक कणों को हटाने का काम किया जाएगा. इस मौके पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, पार्षद रजनीकांत सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
66 से बढ़कर 76 हुई मशीनों की संख्या
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बेहतर सफाई व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक से लैस मशीनों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी. सरकार अब प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों पर एक साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें सड़कों पर जमा बारीक धूल और अन्य कणों को एकत्र करेंगी, जिससे उनके दोबारा हवा में उड़ने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री के मुताबिक, दिल्ली में पहले 66 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें उपलब्ध थीं. अब 10 नई मशीनों के शामिल होने से इनकी संख्या बढ़कर 76 हो गई है. इसके अलावा सरकार ने 70 और मशीनों का ऑर्डर दिया है. इनकी आपूर्ति होने के बाद सड़कों की सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.
आधुनिक तकनीक से लैस हैं नई मशीनें
नई मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों में धूल और बारीक कणों को इकट्ठा करने के लिए विशेष सिस्टम लगाया गया है. इनके कामकाज की निगरानी भी तकनीकी माध्यम से की जा सकेगी. मशीनों ने कितने किलोमीटर सड़क की सफाई की और कितने घंटे काम किया, इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा. इससे उनकी कार्यक्षमता और वास्तविक उपयोग का आकलन किया जा सकेगा. सफाई अभियान में 9 सपोर्ट वाहन भी शामिल किए गए हैं. ये वाहन स्वीपिंग मशीनों को पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेंगे. खास बात यह है कि मशीनों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के साथ अगले 10 वर्षों तक रखरखाव की व्यवस्था भी टेंडर में शामिल की गई है.
Stepping up action against road dust in Delhi! Chief Minister Smt. Rekha Gupta flagged off 10 new mechanical road sweeping machines and 9 support vehicles today, strengthening Delhi’s on-ground capacity to tackle dust pollution. Cabinet Minister Shri Manjinder Singh Sirsa, Mayor Shri Pravesh Wahi and other dignitaries were present. @mssirsa @praveshwahi #ViksitDelhi— CMO Delhi (@CMODelhi) November 27, 2026
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मशीनों के कामकाज की होगी निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल मशीनें खरीदना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका नियमित और प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करना भी जरूरी है. इसके लिए विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा. इसके जरिए मशीनों की निर्धारित कार्यक्षमता, तय किलोमीटर के अनुसार सफाई और एकत्र की गई धूल की मात्रा पर नजर रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के साथ कूड़े और कचरे के बेहतर प्रबंधन पर भी काम किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य रोजाना निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण करना और शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाना है.
#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta launches new advanced technology cleaning machines as part of the initiative to strengthen sanitation and cleaning infrastructure in the national capital. pic.twitter.com/lzVjwBiUa1— ANI (@ANI) November 27, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोग लंबे समय से कूड़े के पहाड़ और गंदगी की समस्या का सामना कर रहे हैं. सरकार वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. वहीं, महापौर प्रवेश वाही ने उम्मीद जताई कि नई और प्रस्तावित मशीनों के जरिए सड़कों की सफाई व्यवस्था आधुनिक होगी और धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी.
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