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यमुना को प्रदूषण से बचाने की तैयारी; 200 टैंकरों से भरेंगे आर्टिफिशियल तालाब, मुख्य विसर्जन कल

दिल्ली में यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कृत्रिम तालाब तैयार किए गए हैं.

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दिल्ली में गणेश विसर्जन के लिए बने कृत्रिम तालाब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2026 at 2:13 PM IST

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नई दिल्ली: गणेश महोत्सव के समापन के साथ ही राजधानी दिल्ली में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां तेज हो गई हैं. शुक्रवार, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे. दिल्ली में यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कृत्रिम तालाब तैयार किए गए हैं .

13 जिलों में कुल 81 कृत्रिम तालाब

दिल्ली के 13 जिलों में कुल 81 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं. इन्हीं तालाबों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जाएगा. प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य प्रतिमा विसर्जन के दौरान यमुना नदी में होने वाले प्रदूषण को कम करना है. राजधानी के प्रसिद्ध आस्था कुंज पार्क में भी बड़े स्तर पर कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है. यहां पिछले चार दिनों से दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पानी भरा जा रहा है.

दिल्ली जल बोर्ड के शिफ्ट इंचार्ज योगेश चौधरी ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार, कृत्रिम तालाब में पानी भरने का काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आस्था कुंज में बनाया गया तालाब आकार में बड़ा है, इसलिए इसमें पानी भरने के लिए बड़ी संख्या में टैंकरों की जरूरत पड़ रही है. पिछले चार दिनों से लगातार टैंकरों के जरिए पानी डाला जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, तालाब को 25 सितंबर को होने वाले विसर्जन से पहले पूरी तरह भरने का प्रयास किया जा रहा है .

तालाब को पर्याप्त पानी से भरने का लक्ष्य

जल बोर्ड के शिफ्ट इंचार्ज के अनुसार, आस्था कुंज के कृत्रिम तालाब में करीब 200 टैंकर पानी डाला जाएगा. उनका कहना है कि गुरुवार शाम तक तालाब को पर्याप्त पानी से भरने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि शुक्रवार को श्रद्धालुओं को प्रतिमा विसर्जन में परेशानी न हो. बता दें कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक गणेश महोत्सव मनाया जाता है.चतुर्थी के दिन घरों और पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है . इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है. इस बार दिल्ली में मुख्य विसर्जन 25 सितंबर को होगा .

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