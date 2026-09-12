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दिल्ली के कृष्णा नगर में कपड़ा कारोबारी से 30 लाख की लूट, पूर्व कर्मचारी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

मामले की जानकारी देते हुए शाहदरा जिले के डीसीपी आर. पी. मीणा ने बताया कि बीते दिन सुबह गांधी नगर का एक कपड़ा व्यापारी अपनी दुकान पर जा रहा था. रास्ते में स्कूटी सवार चार बदमाशों ने उसकी स्कूटी को टक्कर मारकर गिरा दिया और पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए. शुरुआत में इस संबंध में स्नैचिंग (झपटमारी) की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में रॉबरी (लूट) में तब्दील किया गया. शिकायतकर्ता के मुताबिक, बैग में करीब 30 लाख रुपये की नकदी थी.

नई दिल्‍ली: दिल्ली के शाहदरा जिले की पुलिस ने तत्परता और मुस्तैदी का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए गांधी नगर के एक कपड़ा व्यापारी से हुई 30 लाख रुपये से अधिक की सनसनीखेज लूट की वारदात को महज 8 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें दो बाल कल्याण कानून के दायरे में आने वाले आरोपी शामिल हैं.

वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसीपी गांधी नगर और एसएचओ कृष्णा नगर के नेतृत्व में थाना कृष्णा नगर की एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और महज 7 से 8 घंटे के भीतर केस का भंडाफोड़ कर दिया.

पुराना कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड

गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता दीपक है, जो महज एक महीने पहले तक पीड़ित व्यापारी के पास काम करता था. दीपक को व्यापारी के पैसों की आवाजाही के समय और रूट की पूरी जानकारी थी. उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की योजना बनाई थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 25 लाख रुपये की बरामदगी की है, जिसमें 19 लाख रुपये नकद और लूट की रकम से खरीदे गए नए मोबाइल फोन शामिल हैं. इसके अलावा, वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल और स्कूटी भी बरामद कर ली गई है.

जांच में सामने आया कि स्कूटी भी चोरी की थी, जिसे 5 तारीख को शाहदरा इलाके से ही चुराया गया था. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने पार्टी की थी और 80 से 90 हजार रुपये खर्च भी कर दिए थे. डीसीपी आर. पी. मीणा ने बताया कि कुल 5 आरोपियों में से 4 को पकड़ लिया गया है. एक आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों में से एक उमंग पर मार्च 2024 का आर्म्स एक्ट का मामला पहले से दर्ज है.

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