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गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया स्वच्छता एनथम, विकास मार्ग पर हर्ष मल्होत्रा ने किया श्रमदान

स्वच्छता कार्यक्रम से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभियान की शुरुआत की और स्वच्छता एंथम लॉन्च किया. विकास मार्ग पर हर्ष मल्होत्रा ने श्रमदान किया.

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स्वच्छता कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2026 at 1:11 PM IST

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नई दिल्ली: गांधी जयंती के अवसर पर ‘स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत’ अभियान के तहत दिल्ली के सभी जिलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया. आदर्श नगर में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभियान की शुरुआत की और स्वच्छता एंथम लॉन्च किया.

पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर भी स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने शामिल होकर श्रमदान किया. उनके साथ विश्वास नगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा और लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा मौजूद रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्वी जोन के अध्यक्ष यशपाल सिंह ने की. कार्यक्रम में दिल्ली नगर निगम के भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया और श्रमदान किया. इस दौरान लोगों को सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने और स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया.

हर्ष मल्होत्रा, अध्यक्ष, दिल्ली भाजपा प्रदेश (ETV Bharat)

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि महात्मा गांधी स्वच्छता को विशेष महत्व देते थे. इसी भावना को ध्यान में रखते हुए गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया है. उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से लोगों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरुक करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है. अभियान के जरिए लोगों से सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने और स्वच्छता में भागीदारी बढ़ाने की अपील की गई.

सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है. गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली के विभिन्न जिलों में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, निगम प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. अभियान के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने और स्वच्छ दिल्ली के संदेश को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया.

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