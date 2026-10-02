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गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया स्वच्छता एनथम, विकास मार्ग पर हर्ष मल्होत्रा ने किया श्रमदान

स्वच्छता कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: गांधी जयंती के अवसर पर ‘स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत’ अभियान के तहत दिल्ली के सभी जिलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया. आदर्श नगर में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभियान की शुरुआत की और स्वच्छता एंथम लॉन्च किया.