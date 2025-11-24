ETV Bharat / state

दिल्ली में सिलेंडर मुद्दे पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने रेखा सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बनाया ये मेगा प्लान

कांग्रेस ने दिल्ली सरकार और जनता को जगाने के लिए 24 से 27 नवंबर तक चार दिन का यह प्रदर्शन आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया.

कांग्रेस का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
कांग्रेस का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 24, 2025 at 7:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की भाजपा सरकार द्वारा 10 महीने बाद भी लोगों से किए गए वादे पूरे न करने के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को चुनाव से पहले लोगों को होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने और उसके अलावा 500 रुपए में सिलेंडर देने के वायदे की याद दिलाई.

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली कांग्रेस द्वारा प्रतीकात्मक रूप से सिलेंडर की शव यात्रा निकाली गई और सिलेंडर का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में 12 वार्ड का एमसीडी का बाय इलेक्शन चल रहा है. इन 12 वार्ड के परिणामों से न ही निगम की सरकार बनने वाली है और न बिगड़ने वाली है. निगम में इससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है. लेकिन फिर भी हम जनता के मुद्दों को लेकर मुखर हैं. हम चाहते हैं कि इस उपचुनाव में जनता भाजपा सरकार को नींद से जागने का काम करे और उसको चुनाव से पहले के वायदे याद दिलाए. साथ ही कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके इस भाजपा सरकार को नींद से जगाने का काम करे.

कांग्रेस का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

वादा खिलाफी के विरोध में चार दिन चलेगा कांग्रेस का प्रदर्शन: देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि सरकार और जनता को जगाने के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे. इसके लिए हमने 24 से 27 नवंबर तक चार दिन का यह प्रदर्शन लगातार आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया है. 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि उन वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट देकर दिल्ली की झूठी और वादा खिलाफी करने वाली सरकार को सबक सिखाए.

गरीब लोगों के घरों में सिलेंडर स्टूल या स्टैंड बन चुका: देवेंद्र यादव ने कहा कि शीला दीक्षित जी की कांग्रेस सरकार के समय यही सिलेंडर लोगों को 400 में मिलता था, वह अब 1000 से भी ज्यादा महंगा हो चुका है, जिससे गरीब लोग सिलेंडर भरवाना बंद कर चुके हैं. उनके पास देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं कि वह सिलेंडर भरवा कर घर में खाना बनवा सके. गरीब लोगों के घर में सिलेंडर स्टूल या स्टैंड का काम कर रहे हैं. सरकार की इस वादा खिलाफी के विरोध में हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे. अगर यह दिल्ली सरकार नहीं जागी तो हम सिलेंडर की तरह दिल्ली सरकार की भी शव यात्रा निकालने का काम करेंगे. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है जैसे नारे जमकर लगाए.

महिला की सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान: पुष्पा सिंह: प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कहा कि सिलेंडर के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ गया है. सिलेंडर महंगा होने से सबसे ज्यादा गरीब परिवार की महिलाओं को समस्या हो रही है. वे सिलेंडर नहीं भरवा पा रही हैं और उनको मजबूरी में लकड़ी जलाकर या और किसी ईधन का उपयोग करके खाना बनाना पड़ रहा है, जो उनके लिए खतरनाक है और प्रदूषण को बढ़ाने का भी काम करता है. सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशान करने का काम दिल्ली की इस भाजपा सरकार ने किया है.

पुष्पा सिंह ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं से 2500 रूपये का वायदा भी पूरा नहीं किया. दिल्ली की महिलाएं सबसे ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही हैं. हम महिलाओं को और दिल्ली की जनता को जगाने का काम लगातार करते रहेंगे. आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है लेकिन महिला होकर भी वह महिलाओं की समस्याओं नहीं समझ रही हैं. मैं अपील करती हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिलाओं की समस्या को समझें और जल्दी से जल्दी होली और दिवाली पर दिए जाने वाले दो फ्री सिलेंडर जो बाकी हैं वो देने का काम करें और आगे 500 रूपये में सिलेंडर देना शुरू करें.

प्रदर्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्रनाथ, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, भीष्म शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज, सुमित शर्मा, दिनेश कुमार, राजकुमार जैन, महेंद्र भास्कर, प्रदेश सह प्रभारी दानिश अबरार, पूर्व प्रत्याशी अक्षय कुमार, जय प्रकाश, महिला कांग्रेस नेता सिंधिया कुमार, मेघा सेहरा सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

