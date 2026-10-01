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वीजा दिलाने के नाम पर 46 लोगों से ठगी, दो गिरफ्तार, सोने के सिक्के व 22 पासपोर्ट बरामद

वीजा के नाम पर ठगी करने वाले दो गिरफ्तार ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: विदेश में नौकरी व वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले कथित रैकेट का उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. थाना सुभाष प्लेस पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड अबीर पोइलान (45) व उसके सहयोगी मुस्तकीम (38) को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी नेताजी सुभाष प्लेस स्थित अग्रवाल साइबर प्लाजा-1 में डायनेमिक ओवरसीज नाम से कार्यालय चलाकर इजराइल व इराक में नौकरी एवं वीजा दिलाने का झांसा देते थे. पुलिस का दावा है कि अब तक करीब 46 शिकायतकर्ता सामने आए हैं.