दिल्ली: तिगड़ी एक्सटेंशन में इमारत में लगी भीषण आग, चार की दर्दनाक मौत, एक घायल
Published : November 30, 2025 at 6:55 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके में शनिवार शाम एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. जिसमें चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू कर लिया है.
#WATCH दिल्ली: टिगरी एक्सटेंशन में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 4 लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति घायल हो गया है। आगे की जांच जारी है: दिल्ली पुलिस pic.twitter.com/meZ8SdjnrZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 29, 2025
मौके पर पहुंची पांच गाड़ियां
दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार शाम करीब सात बजे इमारत में आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियों की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इमारत के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चार लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया जबकि एक व्यक्ति का इलाज जारी है. दमकल अधिकारियों का कहना है कि आग को पूरी तरीके से काबू कर लिया गया है.
प्राथमिक जांच में पता चला है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर जूते की दुकान थी, और केमिकल का भी काम होता था आशंका है कि इसी वजह से आग अचानक तेज़ी से भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी चार मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया.
स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इमारत से घना धुआं निकल रहा था और लोग सहायता के लिए चिल्ला रहे थे. मौके पर मौजूद लोगों ने भी दमकल कर्मियों की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की. फिलहाल, आग लगने की वास्तविक वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस का कहना है कि घटनास्थल की जांच और फॉरेंसिक निरीक्षण के बाद ही आग लगने के कारणों की पुष्टि हो सकेगी.
चश्मदीद सचिन और उसके साथी ने बताया कि आग बहुत तेज बढ़ गई थी. उन लोगों ने पानी डालकर बुझाने की कोशिश की. आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला लेकिन चार लोगों की मौत हो गई.
