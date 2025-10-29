लालकिले पर मनाया जाएगा दिल्ली दिवस का भव्य समारोह, पहली बार लॉन्च होगा दिल्ली सरकार का ऑफिशयल logo
1 नवंबर को लालकिले पर दिल्ली दिवस का होगा भव्य समारोह, दिखेगा संस्कृति और विरासत का संगम
Published : October 29, 2025 at 3:49 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाने के लिए इस वर्ष का 'दिल्ली दिवस' समारोह लालकिले की ऐतिहासिक प्राचीर पर अत्यंत भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम दिल्ली की बहु-सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक शानदार मंच बनेगा, जहां बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों और आम जनता शिरकत करेंगे. दिल्ली के अलावा यहां पर नौ और राज्यों के स्थापना दिवस का आयोजन होगा.
दिल्ली सरकार का LOGO होगा लांच
दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि 1 नवंबर को मनाए जाने वाले दिल्ली स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार अपना आधिकारिक "लोगो" (Logo) जारी करेगी. यह पहला अवसर होगा जब इस विशेष दिन के बाद दिल्ली सरकार अपना आधिकारिक लोगो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल कर सकेगी.
दिल्ली कैबिनेट द्वारा तीन लोगो (logo) को फाइनल किया गया था, जिसमें एक का चुनाव किया गया है जो कि स्थापना दिवस पर लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा लाल किला पर अलग-अलग छात्र संगठनों के छात्र प्रस्तुतियां देंगे.
इन राज्यों के स्थापना दिवस भी मनाए जाएंगे
दिल्ली के स्थापना दिवस पर एक नवंबर को लालकिले पर आयोजित समारोह में अन्य 9 राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडू, हरियाणा और मध्य प्रदेश के फूड स्टॉल भी होंगे, तो वहीं चार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सांस्कृतिक झलकियां भी दिखेंगी.
अलग-अलग संस्कृतियों का किया जाएगा प्रदर्शन
समारोह की शुरुआत में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर, लाल किले की भव्य पृष्ठभूमि में दिल्ली की सदियों पुरानी विरासत को दर्शाती कई मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी. कलाकार कथक, सूफी संगीत और हरियाणवी लोकनृत्य सहित विभिन्न कला रूपों का प्रदर्शन किया जाएगा जो दिल्ली को "मिनी इंडिया" (लघु भारत) बनाने वाली विविधताओं को खूबसूरती से दिखाएगी.
मुख्यमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालेंगी कि यह शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि 'कई साम्राज्यों का केंद्र' रहा है. उपराज्यपाल राष्ट्रीय एकता में दिल्ली के योगदान की बातें और नागरिकों से शहर को स्वच्छ, हरा-भरा और सुरक्षित बनाने की अपील करेंगे.
मालूम हो कि दिल्ली दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1956 में दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था. इसे "मिनी इंडिया" और "दिलवालों की दिल्ली" के नाम से भी जाना जाता है. दिल्ली दिवस मनाने के कारण यह है कि ब्रिटिश काल में साल 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी और 13 फरवरी 1931 में यह औपचारिक रूप से राजधानी बनी थी. आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था. उसके बाद भारतीय संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम के तहत 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था.
ये भी पढ़ें- दिवाली से पहले रेखा सरकार ने साढ़े 11 हजार करोड़ पानी बिल की लेट फीस की माफ, जानें कब जमा करने पर कितनी मिलेगी छूट?
ये भी पढ़ें- वाह दिल्ली! लाल किला और कुतुब मीनार देश के टॉप 5 धरोहरों में, 79 लाख सैलानियों का रिकॉर्ड, ASI रिपोर्ट ने सबको चौंकाया