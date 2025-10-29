ETV Bharat / state

लालकिले पर मनाया जाएगा दिल्ली दिवस का भव्य समारोह, पहली बार लॉन्च होगा दिल्ली सरकार का ऑफिशयल logo

दिल्ली के लाल किले पर भव्य समारोह की तैयारी ( ETV Bharat )