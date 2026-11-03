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दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन: अब तक 10, 660 किलो नकली खोया जब्त; 44 में से 35 सैंपल फेल

रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दीपावली और त्योहारों के सीजन में आपकी सेहत से खिलवाड़ हो सकता है. ऐसे में जांच परख कर ही मिठाईयां खरीदें. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोरी गेट की खोया मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7,000 किलो सड़ा हुआ और बदबूदार खोया जब्त कर नष्ट कर दिया है. अब तक कुल 10,660 किलो खोया नष्ट किया जा चुका है.

मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचीं और साफ चेतावनी दी कि मिलावटखोर चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, बख्शे नहीं जाएंगे. त्योहारों पर शुद्ध और सुरक्षित मिठाइयां मिलना आपका अधिकार है, इसलिए कुछ खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच जरूर करें और किसी भी संदेह पर तुरंत प्रशासन को सूचना दें.