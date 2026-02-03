ETV Bharat / state

आज भी कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार, दर्जनों ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों लेट

उत्तर भारत में पड़ रही ठंड का असर राजधानी में भी, कोहरे की वजह से रेल सेवा प्रभावित,दूसरे राज्यों से आने वाली कई ट्रेनें लेट.

Published : February 3, 2026 at 10:36 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है. पहाड़ों पर लगातार बारिश और बर्फीली तूफान का अलर्ट जारी है जिसका असर पूरे उत्तर भारत में दिख रहा है. एक बार फिर राजधानी दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी नजर आ रही है जिसका सबसे ज्यादा असर रेल,वायु और सड़क यातायात पर देखा जा रहा है. उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा पड़ रहा है जिसकी वजह से दृश्यता बहुत कम है. कम दृश्यता के कारण ट्रेन संचालन में परेशानी आ रही है. आज 3 फरवरी 2026 को देश के तमाम राज्यों से राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर आने वाली दर्जनों अपने निर्धारित समय से लेट हैं.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की बात करें तो दिल्ली आने वाली कई राज्यों की ट्रेन कई घंटों की देरी से पहुंच रही है.

ट्रेन नंबर 14086 सिरसा एक्सप्रेस 1 घंटे लेट

ट्रेन नंबर 14211 इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटे 23 मिनट लेट

ट्रेन नंबर 14315 इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटे 10 मिनट लेट

ट्रेन नंबर 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे 32 मिनट लेट

ट्रेन नंबर 22823 भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे 42 मिनट लेट

ट्रेन नंबर 12485 हजूर साहिब नांदेड़ श्रीगंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 32 मिनट लेट

ट्रेन नंबर 12423 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे 22 मिनट लेट

ट्रेन नंबर 12313 सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे 8 मिनट लेट

ट्रेन नंबर 12259 सियालदह बीकानेर एक दुरंतो एक्सप्रेस 1 घंटे लेट

ट्रेन नंबर 12581 बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे 25 मिनट लेट

ट्रेन नंबर 12877 रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस 1 घंटे 56 मिनट लेट

ट्रेन नंबर 20801 मगध एक्सप्रेस 1 घंटे 57 मिनट लेट

ट्रेन नंबर 12716 सचखंड एक्सप्रेस 1 घंटे 13 मिनट लेट

ट्रेन नंबर 22361 राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 3 घंटे 1 मिनट लेट

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति
दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों में ट्रेन नंबर 14211 इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटे 23 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 12189 महाकौशल एक्सप्रेस 1 घंटे 23 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 12269 चेन्नई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 2 घंटे 44 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 22413 मडगांव हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे 24 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 12617 मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 32 मिनट लेट और ट्रेन नंबर 18477 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस 3 घंटे 34 मिनट लेट रही.

आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाले ट्रेनों की स्थिति
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाले ट्रेनों की स्थिति देखें तो ट्रेन नंबर 15 273 सत्याग्रह एक्सप्रेस 2 घंटे 21 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस 1 घंटे 12 मिनट लेट और ट्रेन नंबर 12815 नंदनकानन एक्सप्रेस 1 घंटे 55 मिनट लेट रही.

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति

वहीं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति देखें तो ट्रेन नंबर 12371 हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 40 मिनट लेट रही, ट्रेन नंबर 15705 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 1 घंटे 45 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 19602 न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर सिटी एक्सप्रेस 1 घंटे 29 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 19 270 मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस 1 घंटे 13 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 14304 हरिद्वार पुरानी दिल्ली अनरिजर्व्ड ट्रेन 1 घंटे 15 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 140 29 श्री गंगानगर पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस 1 घंटे 23 मिनट लेट रही.

रेलवे ने की रेलयात्रियों से अपील

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक कोहरे के कारण लोको पायलट को दूर से सिग्नल नहीं दिखाई देते हैं. ऐसे में सिग्नल देखने के लिए ट्रेन की रफ्तार को धीमी रखनी पड़ती है, जिससे ट्रेन लेट हो जाती है.

