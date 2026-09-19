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द्वारका में 152 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा दिल्ली का पहला सरकारी 'राज्य अतिथि गृह'

नई दिल्ली: दिल्ली को जल्द ही अपना पहला सरकारी स्वामित्व वाला अत्याधुनिक 'राज्य अतिथि गृह' मिलने जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक में इस परियोजना को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दे दी गई है. दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका सेक्टर-19 में बनने वाले इस भव्य 'दिल्ली सदन' परियोजना पर लगभग 151.97 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. आधिकारिक दस्तावेजों और रिपोर्टों के अनुसार, यह परियोजना राजधानी के आतिथ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी.

अभी तक राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद दिल्ली सरकार के पास अपना कोई समर्पित 'राज्य अतिथि गृह' नहीं था. ऐसे में आधिकारिक दौरों, उच्च-स्तरीय बैठकों, सम्मेलनों और आयोजनों में भाग लेने के लिए आने वाले देश-विदेश के गणमान्य अतिथियों, वीवीआईपी मेहमानों और वरिष्ठ अधिकारियों के ठहरने के लिए पुख्ता और किफायती व्यवस्था करने में प्रशासनिक स्तर पर अक्सर परेशानियां आती थीं. सरकार के इन विशिष्ट मेहमानों को विश्वसनीय, सुरक्षित और विश्वस्तरीय आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ही 'दिल्ली सदन' के निर्माण का यह बड़ा निर्णय लिया गया है.

वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम

प्रस्तावित 'दिल्ली सदन' द्वारका सेक्टर-19 में लगभग 3,899.42 वर्ग मीटर के विशाल भूखंड पर विकसित किया जाएगा. इस परियोजना की रूपरेखा तैयार करते समय आधुनिकता और संस्कृति दोनों का विशेष ध्यान रखा गया है. इस भव्य अतिथि गृह की वास्तुकला में मध्यकालीन दिल्ली की पुरानी संस्कृति और प्राचीन विरासत के तत्वों की अनूठी छाप देखने को मिलेगी. यह परिसर देश और दुनिया की सर्वोत्तम आतिथ्य प्रथाओं के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिसमें उच्चस्तरीय कमरे, कॉन्फ्रेंस हॉल, और डाइनिंग एरिया जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. द्वारका का यह क्षेत्र इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रमुख मार्गों के नजदीक स्थित है, जिससे मेहमानों की आवाजाही बेहद सुगम होगी.