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आखिरी कॉल, अधूरी बातें: विवेक विहार अग्निकांड ने छीन ली 9 जिंदगियां

दिल्ली के विवेक विहार में भीषण अग्निकांड ने कई घरों को उजाड़ दिया और पीछे छोड़ गया सिर्फ मलबा, आंसू और सवाल।

Delhi Vivek Bihar Fire Tragedy
दिल्ली अग्निकांड: 50 मिनट में तबाही (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 4, 2026 at 5:15 PM IST

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Updated : May 4, 2026 at 6:01 PM IST

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नई दिल्‍ली: राजधानी के विवेक विहार की उस खौफनाक रात में अफरा-तफरी का माहौल था. हर कोई अपनी और दूसरों की जान बचाने में जुटा था. चीख-पुकार के साथ ही फोन की घंटियां सुनाई दे रहीं थीं. उस इमारत में रहने वाले लोग अपनों को नींद से जगाने के साथ ही फोन कॉल से उस इमारत में रहने वाले पड़ोसियों को भी सतर्क कर रहे थे. साथ ही मदद के लिए गुहार भी लगा रहे थे, लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही हालात बिगड़ गए. महज 50 मिनट में 9 जिंदगियां आग में घिरकर खत्म हो गईं. इस दर्दनाक हादसे ने कई घरों को उजाड़ दिया और पीछे छोड़ गया सिर्फ मलबा, आंसू और सवाल.

हादसे में मरने वालों में एक ही परिवार के तीन सदस्य, दूसरे परिवार के पांच लोग और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं. पीड़ित कमल गोयल के मुताबिक, आग की शुरुआत पहली मंजिल से हुई. ऊपर रहने वाले नवीन जैन ने सबसे पहले आग की सूचना दी और लोगों को तुरंत घर खाली करने के लिए कहा. कमल अपने बेटे के साथ बाहर निकल आए और आसपास के लोगों को भी सतर्क किया. लेकिन नीचे पहुंचते ही उन्हें पता चला कि नवीन जैन की पत्नी की मौत हो चुकी है, जबकि उनके बच्चे अब भी अंदर फंसे हुए थे.

दिल्ली के विवेक विहार में भीषण अग्निकांड के पीड़ितों का बयान (ETV Bharat)

सहम गए हैं बच्‍चे

इसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहने वाले डॉ. सुधीर कुमार मित्तल ने उस समय के हालात का आंखों देखा हाल बताया. उन्‍होंने बताया, "घटना के दौरान घर में बेटा-बहू, बेटी, मैं और मेरी पत्नी मौजूद थे. उस समय का मंजर बहुत खराब था हम सभी टेंशन में थे. उन्‍होंने इस बात की खुशी जताई क‍ि वे सभी सुरक्षित बच गए. कीमती सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन वह जीवन के सामने कुछ भी नहीं है. बिल्डिंग में लगभग 40 लोग रहते हैं. सभी रोज लिफ्ट या पार्किंग में मिलते थे. भले ही एक-दूसरे के घर आना-जाना नहीं था, लेकिन बिना नमस्ते किए कोई नहीं गुजरता था. अब मन में डर बना हुआ है. ऐसा लगता है जैसे हमने अपने आसपास के लगभग 25% लोगों को खो दिया है. इस माहौल में रह पाना मुश्किल लग रहा है बच्चे भी डर गए हैं. दमकलकर्मियों की टीम थोड़ी देर से आई, लेकिन उन्होंने ही हमें बचाया. 68 साल की उम्र में 50–60 फीट ऊंचाई से उतरना आसान नहीं होता, खासकर जब उस समय ब्लड प्रेशर और घबराहट बढ़ी हुई हो सीढ़ियों से उतरना भी संभव नहीं था, इसलिए रेस्क्यू टीम द्वारा सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा गया, जो ज्यादा आरामदायक और जरूरी था."

मदद में देरी बनी मौत की वजह

फायर ब्रिगेड को सुबह करीब 3:40 बजे सूचना दी गई, लेकिन टीम को मौके पर पहुंचने में लगभग 20 मिनट लग गए. इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि पहुंचने के बाद भी बचाव कार्य शुरू करने में करीब आधा घंटा लग गया. लोगों का कहना है कि दमकलकर्मियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, पानी की कमी थी, पाइप लीक कर रहे थे और तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती चली गई. महज 50 मिनट के भीतर पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई. इस हादसे में सबसे ज्यादा दर्दनाक पहलू छोटे बच्चे की मौत है.

पीड़ित सोनाली जैन ने बताया कि उनके परिवार के पांच लोगों की जान चली गई, जिसमें डेढ़ साल का मासूम भी शामिल है. उनका कहना है कि अगर समय पर मदद मिलती और बचाव कार्य सही तरीके से होता, तो उनके अपने आज जिंदा होते. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बचाव दल के पास जरूरी उपकरण, जैसे मेटल कटर, नहीं थे, जिससे फंसे लोगों तक समय पर पहुंचना संभव नहीं हो पाया.

घटना के दौरान आखिरी पलों की बातचीत भी दिल दहला देने वाली रही. मयंक जैन ने बताया कि उनके भाई ने आग लगने के दौरान फोन कर मदद मांगी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद संपर्क टूट गया.फिलहाल पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और एफएसएल की टीम जांच में जुटी है. बीएसईएस और इंश्योरेंस कंपनियां भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन कर रही हैं. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह हादसा हमारी आपातकालीन व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान है कि क्या हम ऐसी त्रासदियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है?

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Last Updated : May 4, 2026 at 6:01 PM IST

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