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दिल्ली से बाहर भी आग बुझाने का काम कर रहा दिल्ली अग्निशमन विभाग, निजी आयोजनों में दे रहा दमकल गाड़ियां

नई दिल्ली: दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) राजधानी में न केवल आग बुझाने में तत्पर है, बल्कि अब ये विभाग राजस्व संग्रहण के लिए भी काम कर रहा है. दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 और नियम 2010 के प्रावधानों के तहत पड़ोसी राज्यों में आग बुझाने व निजी आयोजनों में दमकल गाड़ियों की तैनाती (स्टैंडबाय ड्यूटी) के जरिए विभाग ने 33 लाख से अधिक की कमाई की है. अगर कोई व्यक्ति निजी कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा के लिए दमकल तैनात करना चाहता है तो विभाग ये भी सुविधा मुहैया करा रहा है. इसके लिए पहले आवेदन करना होता है.

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि विभाग की कार्यप्रणाली दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 व नियम 2010 के वैधानिक प्रावधानों के तहत संचालित होती है. नियम 19 के तहत जब दिल्ली के पड़ोसी जिलों के प्रशासन से मदद की मांग आती है, तो गाड़ियां भेजी जाती हैं, जिसके शुल्क पहले से ही निर्धारित हैं.

निजी आयोजनों में दमकल गाड़ियां तैनात करने की सुविधा (ETV Bharat)

पड़ोसी राज्यों की मदद से मिला 8.81 लाख का राजस्व: दिल्ली फायर सर्विस से प्राप्त जानकारी के अनुसार साल 2024-25 के दौरान हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फायर कॉल्स पर भेजी गई गाड़ियों से कुल 8,81,916 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया. सीएफओ एके मालिक ने बताया कि कुल निर्धारित राशि में से 7,38,286 रुपये की वसूली की जा चुकी है. वहीं सोनीपत के राई इंडस्ट्रियल एरिया की एक घटना (25 मार्च, 2025) का 1,43,630 रुपये अभी प्रक्रिया में है और जल्द मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली से बाहर प्रमुख ऑपरेशन: हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित विभिन्न प्लॉटों, सोनीपत के खरखौदा और गौतमबुद्ध नगर (यूपी) के दुजाना रोड पर दमकल गाड़ियों ने सेवाएं दीं. अकेले श्री बांके बिहारी लाल एरोमैटिक्स (यूपी) की कॉल के लिए 2,17,644 रुपये का शुल्क वसूला गया.

निजी आयोजनों में तैनाती से कमाए 25.10 लाख रुपये: किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम या निजी फंक्शन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग 'स्टैंडबाय' पर गाड़ियां तैनात करता है. एके मलिक के अनुसार, नियम 20 के तहत गाड़ियों की उपलब्धता के आधार पर यह सेवा दी जाती है. सीएफओ एके मालिक के मुताबिक 2024-25 में स्टैंडबाय शुल्क के रूप में विभाग को करीब 25.10 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है.

इन संस्थानों ने ली सेवाएं: खेल और मनोरंजन क्षेत्र में अरुण जेटली स्टेडियम (DDCA) ने कई मैचों के दौरान सेवाओं के लिए 4 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया. मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और आईटीपीओ (ITPO) भी इस सूची में शामिल हैं.

शिक्षा और कूटनीति: आईआईटी दिल्ली, ब्रिटिश हाई कमिशन, नाइजीरिया हाई कमिशन व राजधानी के प्रतिष्ठित स्कूलों जैसे मॉडर्न स्कूल, एमिटी इंटरनेशनल और स्प्रिंगडेल्स ने भी सुरक्षा के लिए भी दमकल गाड़ियां तैनात करवाईं गईं.