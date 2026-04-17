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दिल्ली से बाहर भी आग बुझाने का काम कर रहा दिल्ली अग्निशमन विभाग, निजी आयोजनों में दे रहा दमकल गाड़ियां

चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम या निजी फंक्शन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग 'स्टैंडबाय' पर गाड़ियां तैनात करता है.

दिल्ली फायर सर्विस
दिल्ली फायर सर्विस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 17, 2026 at 4:46 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 5:02 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) राजधानी में न केवल आग बुझाने में तत्पर है, बल्कि अब ये विभाग राजस्व संग्रहण के लिए भी काम कर रहा है. दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 और नियम 2010 के प्रावधानों के तहत पड़ोसी राज्यों में आग बुझाने व निजी आयोजनों में दमकल गाड़ियों की तैनाती (स्टैंडबाय ड्यूटी) के जरिए विभाग ने 33 लाख से अधिक की कमाई की है. अगर कोई व्यक्ति निजी कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा के लिए दमकल तैनात करना चाहता है तो विभाग ये भी सुविधा मुहैया करा रहा है. इसके लिए पहले आवेदन करना होता है.

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि विभाग की कार्यप्रणाली दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 व नियम 2010 के वैधानिक प्रावधानों के तहत संचालित होती है. नियम 19 के तहत जब दिल्ली के पड़ोसी जिलों के प्रशासन से मदद की मांग आती है, तो गाड़ियां भेजी जाती हैं, जिसके शुल्क पहले से ही निर्धारित हैं.

निजी आयोजनों में दमकल गाड़ियां तैनात करने की सुविधा (ETV Bharat)

पड़ोसी राज्यों की मदद से मिला 8.81 लाख का राजस्व: दिल्ली फायर सर्विस से प्राप्त जानकारी के अनुसार साल 2024-25 के दौरान हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फायर कॉल्स पर भेजी गई गाड़ियों से कुल 8,81,916 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया. सीएफओ एके मालिक ने बताया कि कुल निर्धारित राशि में से 7,38,286 रुपये की वसूली की जा चुकी है. वहीं सोनीपत के राई इंडस्ट्रियल एरिया की एक घटना (25 मार्च, 2025) का 1,43,630 रुपये अभी प्रक्रिया में है और जल्द मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली से बाहर प्रमुख ऑपरेशन: हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित विभिन्न प्लॉटों, सोनीपत के खरखौदा और गौतमबुद्ध नगर (यूपी) के दुजाना रोड पर दमकल गाड़ियों ने सेवाएं दीं. अकेले श्री बांके बिहारी लाल एरोमैटिक्स (यूपी) की कॉल के लिए 2,17,644 रुपये का शुल्क वसूला गया.

निजी आयोजनों में तैनाती से कमाए 25.10 लाख रुपये: किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम या निजी फंक्शन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग 'स्टैंडबाय' पर गाड़ियां तैनात करता है. एके मलिक के अनुसार, नियम 20 के तहत गाड़ियों की उपलब्धता के आधार पर यह सेवा दी जाती है. सीएफओ एके मालिक के मुताबिक 2024-25 में स्टैंडबाय शुल्क के रूप में विभाग को करीब 25.10 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है.

इन संस्थानों ने ली सेवाएं: खेल और मनोरंजन क्षेत्र में अरुण जेटली स्टेडियम (DDCA) ने कई मैचों के दौरान सेवाओं के लिए 4 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया. मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और आईटीपीओ (ITPO) भी इस सूची में शामिल हैं.

शिक्षा और कूटनीति: आईआईटी दिल्ली, ब्रिटिश हाई कमिशन, नाइजीरिया हाई कमिशन व राजधानी के प्रतिष्ठित स्कूलों जैसे मॉडर्न स्कूल, एमिटी इंटरनेशनल और स्प्रिंगडेल्स ने भी सुरक्षा के लिए भी दमकल गाड़ियां तैनात करवाईं गईं.

सरकारी व अन्य विभाग: रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डीडीसीए और मेट्रो भवन (DMRC) ने भी अपनी जरूरतों के लिए भुगतान कर गाड़ियां तैनात कराई.

दमकल की गाड़ियों का किराया वाटर टेंडर/फोम टेंडर: इनके लिए 5,000 रुपये प्रति 6 घंटे का शुल्क है.

एरियल लैडर/प्लेटफॉर्म: बड़ी गाड़ियों के लिए 10,000 रुपये प्रति 6 घंटे का शुल्क है.

अतिरिक्त शुल्क: इसके अलावा पंपिंग संचालन के लिए 1,000 से 2,500 रुपये प्रति घंटा व फोम की खपत पर 50 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त देना पड़ता है.

दमकल के लिए कैसे करें आवेदन: सीएफओ एके मालिक नेबताया कि आम जनता या संस्थाएं विभाग दिल्ली फायर सर्विस की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर अपनी जरूरतें भरकर ई- मेल कर सकती हैं. गाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर विभाग की ओर से पुष्टि की जाती है. आवेदक को DDO Headquarters, Delhi Fire Service के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अग्रिम भुगतान करना होता है, जिसके बाद सेवा प्रदान की जाती है. यह व्यवस्था न सिर्फ सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, बल्कि विभाग खजाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है.

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Last Updated : April 17, 2026 at 5:02 PM IST

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