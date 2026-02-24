ETV Bharat / state

दिल्ली फायर सर्विस को जल्द मिलेगा 90 मीटर हाइड्रोलिक फायर टेंडर, रेस्क्यू में करेगा मदद

राजधानी दिल्ली में ऊंची इमारतों में आग की घटना से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है.

ऊंची इमारतों में आग से निपटने की तैयारी
ऊंची इमारतों में आग से निपटने की तैयारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 24, 2026 at 4:10 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ती ऊंची इमारतों व हाई-राइज सोसायटियों के बीच आग से सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है. बहुमंजिला भवनों में लगने वाली आग पर प्रभावी नियंत्रण व ऊंचाई पर फंसे लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए दिल्ली फायर सर्विस 90 मीटर क्षमता वाला अत्याधुनिक हाइड्रोलिक फायर टेंडर अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है. इस नई दमकल के आने से अग्निशमन अभियान की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा और दमकलकर्मियों को ऊंची इमारतों में अग्निशमन का काम करने में काफी सहूलियत मिलेगी.

फिलहाल दिल्ली फायर सर्विस के पास 70 मीटर क्षमता वाली केवल एक हाइड्रोलिक दमकल मौजूद है, जबकि 42 मीटर ऊंचाई तक काम करने वाली तीन दमकल की गाड़ियां हैं. इसके अतिरिक्त 55 मीटर और 33 मीटर क्षमता वाले आर्टिकुलेटेड वॉटर टावर क्रमशः तीन व चार उपलब्ध हैं. 32 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने वाली टर्न टेबल लैंडर दमकल की एक गाड़ी भी बेड़े में शामिल है. हालांकि राजधानी में लगातार बढ़ती ऊंची इमारतों को देखते हुए 90 मीटर हाइड्रोलिक टेंडर की जरूरत लंबे समय से थी.

फिनलैंड में बन रही है ये दमकल:

दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि 90 मीटर हाइड्रोलिक दमकल के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है. यह अत्याधुनिक वाहन फिनलैंड में तैयार हो रहा है. निर्माण पूरा होने के बाद इसे भारत आयात किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस तरह की हाई-टेक गाड़ियों को तैयार करने में समय लगता है, क्योंकि इन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन करना पड़ता है, जैसे कि स्टीयरिंग की दिशा आदि के अनुरूप तकनीकी बदलाव.

30 मंजिल तक आग बुझाने में सक्षम:

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार यह नई दमकल गाड़ी 27 से 30 मंजिल तक की ऊंचाई पर लगी आग को बुझाने में सक्षम होगी. साथ ही इसके जरिए ऊंचाई पर फंसे लोगों व पक्षियों को सुरक्षित निकालने में भी मदद मिलेगी. इससे रेस्क्यू ऑपरेशन की गति बढ़ेगी. दमकलकर्मियों की सुरक्षा भी बेहतर होगी.

वर्तमान में दिल्ली फायर सर्विस की स्थिति:

दिल्ली फायर सर्विस में वर्तमान समय में करीब 250 दमकल वाहन हैं, जो 66 फायर स्टेशनों और विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर तैनात हैं. इसके अलावा 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल भी अलग-अलग इलाकों में लगाए गए हैं, जो तंग गलियों व घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तेजी से पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाने में मदद करते हैं. विभाग में कुल लगभग 2484 कर्मचारी तैनात हैं, जो चौबीसों घंटे आपात सेवाओं के लिए तैयार रहते हैं.

2025 में आग से 1378 मौतें

दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में दिल्ली फायर सर्विस को कुल 35,865 कॉल प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 18,670 आग लगने की घटनाओं से संबंधित थीं. आग की घटनाओं में 1,378 मौतें दर्ज की गईं, जबकि 2,278 लोगों की जान बचाई गई. इसके अतिरिक्त 3,892 जानवरों और 3,251 पक्षियों को भी रेस्क्यू किया गया.

राजधानी में बढ़ती ऊंची इमारतों के बीच इस तरह की हाई-राइज फायर फाइटिंग मशीनों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है. 90 मीटर हाइड्रोलिक टेंडर के शामिल होने से न सिर्फ आग बुझाने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी पहले से अधिक तेज, सुरक्षित व प्रभावी तरीके से किए जा सकेंगे.

