नए साल से पहले बड़ी कार्रवाई की तैयारी: दिल्ली फायर सर्विस बिना NOC चल रहे सैकड़ों होटल–रेस्टोरेंट–क्लब को भेजेगी नोटिस

नई दिल्ली: गोवा में हाल ही में क्लब में लगी भीषण आग की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. इस घटना के बाद से त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इसे लेकर दिल्ली फायर सर्विस अब होटल, रेस्टोरेंट व क्लब की फायर सेफ्टी स्थिति को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है. फायर डिपार्टमेंट ने संकेत दिए हैं कि क्रिसमस व न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले सैकड़ों ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजने की तैयारी है जो बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं.

दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि राजधानी में बड़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट व क्लब बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के चल रहे हैं. यह स्थिति त्योहारों के समय में किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है, क्योंकि क्रिसमस व नए साल के मौके पर इन जगहों पर भारी भीड़ उमड़ती है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध फायर एनओसी मौजूद है. उनमें 801 रेस्टोरेंट, 52 होटल और 35 क्लब हैं. इसके अतिरिक्त अन्य के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट यानी फायर एनओसी नहीं है. असल चिंता इस सैकड़ों प्रतिष्ठानों की है जो बिना एनओसी के ही संचालित हो रहे हैं.

डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक से बातचीत (ETV Bharat)

दिल्ली में भी नियमों की अनदेखी: एके मलिक के मुताबिक, गोवा में जिस क्लब में आग लगी थी, उसकी छत एक टेंपरेरी संरचना थी. दिल्ली में ऐसी संरचनाओं में क्लब जैसी गतिविधियां चलाना बिल्कुल प्रतिबंधित है. इसके बावजूद कई संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे. त्योहारों से ठीक पहले विभाग अब कार्रवाई की तैयारी कर चुका है. दिल्ली फायर सर्विस जल्द ही बिना एनओसी चल रहे सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजेगी. नए साल से पहले बड़े पैमाने पर इन्स्पेक्शन अभियान शुरू किया जाएगा. फायर सेफ्टी में कमी मिलने पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी.

जाएं तो पहले फायर एग्जिट देखें: उन्होंने कहा कि फायर विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी क्लब, रेस्टोरेंट या होटल में प्रवेश करने से पहले फायर एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट, आग बुझाने वाले उपकरण की स्थिति जरूर देखें. इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन यह जिंदगी बचा सकता है.