नए साल से पहले बड़ी कार्रवाई की तैयारी: दिल्ली फायर सर्विस बिना NOC चल रहे सैकड़ों होटल–रेस्टोरेंट–क्लब को भेजेगी नोटिस

डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ने कहा कि असल चिंता उन प्रतिष्ठानों की है जो बिना एनओसी के ही संचालित हो रहे हैं.

न्यू ईयर से पहले बड़ी कार्रवाई की तैयारी
न्यू ईयर से पहले बड़ी कार्रवाई की तैयारी
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 11, 2025 at 1:41 PM IST

नई दिल्ली: गोवा में हाल ही में क्लब में लगी भीषण आग की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. इस घटना के बाद से त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इसे लेकर दिल्ली फायर सर्विस अब होटल, रेस्टोरेंट व क्लब की फायर सेफ्टी स्थिति को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है. फायर डिपार्टमेंट ने संकेत दिए हैं कि क्रिसमस व न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले सैकड़ों ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजने की तैयारी है जो बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं.

दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि राजधानी में बड़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट व क्लब बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के चल रहे हैं. यह स्थिति त्योहारों के समय में किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है, क्योंकि क्रिसमस व नए साल के मौके पर इन जगहों पर भारी भीड़ उमड़ती है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध फायर एनओसी मौजूद है. उनमें 801 रेस्टोरेंट, 52 होटल और 35 क्लब हैं. इसके अतिरिक्त अन्य के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट यानी फायर एनओसी नहीं है. असल चिंता इस सैकड़ों प्रतिष्ठानों की है जो बिना एनओसी के ही संचालित हो रहे हैं.

डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक से बातचीत

दिल्ली में भी नियमों की अनदेखी: एके मलिक के मुताबिक, गोवा में जिस क्लब में आग लगी थी, उसकी छत एक टेंपरेरी संरचना थी. दिल्ली में ऐसी संरचनाओं में क्लब जैसी गतिविधियां चलाना बिल्कुल प्रतिबंधित है. इसके बावजूद कई संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे. त्योहारों से ठीक पहले विभाग अब कार्रवाई की तैयारी कर चुका है. दिल्ली फायर सर्विस जल्द ही बिना एनओसी चल रहे सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजेगी. नए साल से पहले बड़े पैमाने पर इन्स्पेक्शन अभियान शुरू किया जाएगा. फायर सेफ्टी में कमी मिलने पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी.

जाएं तो पहले फायर एग्जिट देखें: उन्होंने कहा कि फायर विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी क्लब, रेस्टोरेंट या होटल में प्रवेश करने से पहले फायर एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट, आग बुझाने वाले उपकरण की स्थिति जरूर देखें. इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन यह जिंदगी बचा सकता है.

आगामी दिनों को लेकर व्यवस्था की जा रही चाक चौबंद
आगामी दिनों को लेकर व्यवस्था की जा रही चाक चौबंद

ऑनलाइन ही मिलती है एनओसी: डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ने कहा कि एनओसी का आवेदन अब पूरी तरह MCD के OBPS प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन किया जाता है. 2019 से पूरा प्रोसेस डिजिटल है. सर्टिफिकेट का रिनुअल भी अब ऑनलाइन किया जा चुका है. ऑनलाइन आवेदन के बाद वेरिफिकेशन फायर विभाग करता है और मानकों के पूरा होने पर ही एनओसी जारी होती है.किसी के पास एनओसी नहीं है तो यह विभाग का नहीं बल्कि संबंधित एजेंसियों का सवाल है कि ऐसे प्रतिष्ठान कैसे चल रहे हैं, लेकिन अब फायर विभाग सख्त होगा और कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.

जश्न से पहले सुरक्षा को दें प्राथमिकता: फायर विभाग ने होटल, क्लब व रेस्टोरेंट संचालकों और जनता दोनों से अपील की है. संचालकों से प्रतिष्ठानों में फायर फाइटिंग सिस्टम अपडेट रखें, तकनीकी कमियों को तुरंत दूर करें, निर्धारित क्षमता से ज्यादा भीड़ न जुटने दें. ग्राहक भी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें.
गोवा जैसी दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर सबक दिया है कि सुरक्षा के साथ समझौता जश्न को मातम में बदल सकता है. दिल्ली में सैकड़ों प्रतिष्ठान बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं जो सीधे-सीधे लोगों की जान के लिए खतरा है. ऐसे में दिल्ली फायर सर्विस का नोटिस व इन्स्पेक्शन ड्राइव बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है.

