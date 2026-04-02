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दिल्ली फायर सर्विस की अब नए हैजमैट वाहनों से बढ़ेगी ताकत, जानें क्यों है जरूरी

नई दिल्ली: देश में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) खतरों से निपटने की दिशा में सबसे पहले पहल करने वाली दिल्ली फायर सर्विस अब अपने सिस्टम को और भी आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी. वर्ष 2002 में जब इस तरह के खतरों को लेकर देश में जागरूकता सीमित थी, उस वक्त दिल्ली फायर सर्विस को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर हैजमैट (Hazmat) वाहनों से लैस किया गया था.

दिल्ली में इसी क्रम में तीन प्रमुख डिजास्टर सेंटर स्थापित किए भी गए, जो रोहिणी, लक्ष्मी नगर व नेहरू प्लेस में हैं. इन तीनों केंद्रों पर एक-एक हैजमैट वाहन तैनात किया गया, जिससे किसी भी CBRN आपदा या हमले की स्थिति में तत्काल राहत व बचाव कार्य शुरू किया जा सके. रोहिणी फायर स्टेशन से ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान स्टेशन इंचार्ज विशाल हारित ने बताया कि वर्ष 2002 में स्विट्जरलैंड से मंगाए गए ये हैजमैट वाहन उस समय अत्याधुनिक तकनीक से लैस थे. एक वाहन की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये थी. इनमें लगे सेंसर हवा के जरिए यह पता लगाने में सक्षम थे कि किसी स्थान पर किस प्रकार का खतरनाक पदार्थ मौजूद है. चाहे वह केमिकल हो, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर.

स्टेशन इंचार्ज विशाल हारित ने हैजमैट के बारे में बताया (ETV Bharat)

लगे हैं ये उपकरण: वाहन के कंट्रोल सिस्टम में मौजूद सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी केमिकल का विश्लेषण कर उसकी पूरी जानकारी हासिल की जा सकती थी, जिसमें उससे जुड़े खतरे व उससे निपटने के उपाय भी शामिल होते थे. इसके अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन एनालिसिस ट्यूब, रेडिएशन मीटर, डोजीमीटर, अमोनिया टॉक्सिक मीटर और गैस डिटेक्टर जैसे उपकरण इन वाहनों को और भी अधिक प्रभावी बनाते हैं. वहीं राहत व बचाव कार्य के लिए इन हैजमैट वाहनों में विशेष उपकरण भी मौजूद हैं. जैसे पोर्टेबल डैम, डिकंटैमिनेशन शॉवर, केमिकल एब्जॉर्बेंट पेपर, केमिकल सूट, ब्रीदिंग अपरेटस, स्मोक इंजेक्टर, हाई प्रेशर नोजल व इन-बिल्ट पंप. इसके अतिरिक्त हाइड्रोलिक टूल्स, न्यूमैटिक जैक व लीकेज कंट्रोल किट जैसी सुविधाएं भी इन वाहनों में दी गई हैं, जो किसी भी आपदा के दौरान तेजी से कार्रवाई करने में मदद करती हैं.

स्विट्जरलैंड से दिलाई गई ट्रेनिंग: दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि वर्ष 2002 में स्थापित किए गए ये तीनों डिजास्टर सेंटर CBRN गतिविधियों से निपटने के लिए ही बनाए गए थे. उस समय विदेश से महंगे हैजमैट वाहन मंगाकर दिल्ली को इस तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया था. उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में 'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स' (TOT) प्रोग्राम के तहत दिल्ली फायर सर्विस के कर्मियों को स्विट्जरलैंड भेजकर प्रशिक्षित किया गया था. इसके बाद इन प्रशिक्षित कर्मियों ने बाकी स्टाफ को ट्रेनिंग दी. मैनपावर की कमी को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कर्मियों को भी इन डिजास्टर सेंटरों पर तैनात किया गया है, जिससे किसी भी कॉल पर संयुक्त रूप से तुरंत कार्रवाई की जा सके.