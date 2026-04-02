दिल्ली फायर सर्विस की अब नए हैजमैट वाहनों से बढ़ेगी ताकत, जानें क्यों है जरूरी
डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ने इन वाहनों के लिए दिल्ली फायर सर्विस के कर्मियों को स्विट्जरलैंड भेजकर प्रशिक्षित किया गया था.
Published : April 2, 2026 at 8:02 PM IST
नई दिल्ली: देश में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) खतरों से निपटने की दिशा में सबसे पहले पहल करने वाली दिल्ली फायर सर्विस अब अपने सिस्टम को और भी आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी. वर्ष 2002 में जब इस तरह के खतरों को लेकर देश में जागरूकता सीमित थी, उस वक्त दिल्ली फायर सर्विस को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर हैजमैट (Hazmat) वाहनों से लैस किया गया था.
दिल्ली में इसी क्रम में तीन प्रमुख डिजास्टर सेंटर स्थापित किए भी गए, जो रोहिणी, लक्ष्मी नगर व नेहरू प्लेस में हैं. इन तीनों केंद्रों पर एक-एक हैजमैट वाहन तैनात किया गया, जिससे किसी भी CBRN आपदा या हमले की स्थिति में तत्काल राहत व बचाव कार्य शुरू किया जा सके. रोहिणी फायर स्टेशन से ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान स्टेशन इंचार्ज विशाल हारित ने बताया कि वर्ष 2002 में स्विट्जरलैंड से मंगाए गए ये हैजमैट वाहन उस समय अत्याधुनिक तकनीक से लैस थे. एक वाहन की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये थी. इनमें लगे सेंसर हवा के जरिए यह पता लगाने में सक्षम थे कि किसी स्थान पर किस प्रकार का खतरनाक पदार्थ मौजूद है. चाहे वह केमिकल हो, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर.
लगे हैं ये उपकरण: वाहन के कंट्रोल सिस्टम में मौजूद सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी केमिकल का विश्लेषण कर उसकी पूरी जानकारी हासिल की जा सकती थी, जिसमें उससे जुड़े खतरे व उससे निपटने के उपाय भी शामिल होते थे. इसके अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन एनालिसिस ट्यूब, रेडिएशन मीटर, डोजीमीटर, अमोनिया टॉक्सिक मीटर और गैस डिटेक्टर जैसे उपकरण इन वाहनों को और भी अधिक प्रभावी बनाते हैं. वहीं राहत व बचाव कार्य के लिए इन हैजमैट वाहनों में विशेष उपकरण भी मौजूद हैं. जैसे पोर्टेबल डैम, डिकंटैमिनेशन शॉवर, केमिकल एब्जॉर्बेंट पेपर, केमिकल सूट, ब्रीदिंग अपरेटस, स्मोक इंजेक्टर, हाई प्रेशर नोजल व इन-बिल्ट पंप. इसके अतिरिक्त हाइड्रोलिक टूल्स, न्यूमैटिक जैक व लीकेज कंट्रोल किट जैसी सुविधाएं भी इन वाहनों में दी गई हैं, जो किसी भी आपदा के दौरान तेजी से कार्रवाई करने में मदद करती हैं.
स्विट्जरलैंड से दिलाई गई ट्रेनिंग: दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि वर्ष 2002 में स्थापित किए गए ये तीनों डिजास्टर सेंटर CBRN गतिविधियों से निपटने के लिए ही बनाए गए थे. उस समय विदेश से महंगे हैजमैट वाहन मंगाकर दिल्ली को इस तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया था. उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में 'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स' (TOT) प्रोग्राम के तहत दिल्ली फायर सर्विस के कर्मियों को स्विट्जरलैंड भेजकर प्रशिक्षित किया गया था. इसके बाद इन प्रशिक्षित कर्मियों ने बाकी स्टाफ को ट्रेनिंग दी. मैनपावर की कमी को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कर्मियों को भी इन डिजास्टर सेंटरों पर तैनात किया गया है, जिससे किसी भी कॉल पर संयुक्त रूप से तुरंत कार्रवाई की जा सके.
NDRF को भी DFS ने दी है ट्रेनिंग: दिल्ली फायर सर्विस की यह विशेषज्ञता इतनी महत्वपूर्ण रही कि वर्ष 2006 में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) की स्थापना के बाद CBRN आपदाओं से निपटने की ट्रेनिंग देने में भी इस एजेंसी ने अहम भूमिका निभाई. NDRF को शुरुआती प्रशिक्षण दिल्ली फायर सर्विस द्वारा ही दिया गया, जो इसकी राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका को दर्शाता है.
आएंगे तीन नए हैजमैट, टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू: करीब दो दशकों तक सेवा देने के बाद ये हैजमैट वाहन अब अपनी तय उम्र पूरी कर चुके हैं. कई उपकरण व सेंसर अब प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं. ऐसे में दिल्ली फायर सर्विस ने नए हैजमैट वाहनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एके मलिक के मुताबिक नए वाहनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की गई है. उम्मीद है कि जल्द ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस नए हैजमैट वाहन दिल्ली फायर सर्विस को मिल जाएंगे. इससे न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश के लिए आपदा प्रबंधन का ढांचा और मजबूत होगा.
हैजमैट वाहन क्या होते हैं और क्यों हैं जरूरी: हैजमैट वाहन ऐसे विशेष आपातकालीन वाहन होते हैं, जो खतरनाक केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) पदार्थों की पहचान व उनसे निपटने के लिए बनाए जाते हैं. इनमें लगे हाईटेक सेंसर हवा, पानी व सतह में मौजूद खतरनाक तत्वों का तुरंत पता लगा लेते हैं. ये वाहन न सिर्फ खतरे की पहचान करते हैं, बल्कि डिकंटैमिनेशन, लीकेज कंट्रोल व रेस्क्यू ऑपरेशन में भी अहम भूमिका निभाते हैं. दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर व भारत जैसे विशाल देश के लिए हैजमैट वाहन किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं हैं.
- 2002 में देश में पहली बार दिल्ली फायर सर्विस को मिले थे 3 हैजमैट वाहन
- स्विट्जरलैंड से खरीदे गए थे अत्याधुनिक हैजमैट वाहन
- CBRN खतरों की पहचान करने में सक्षम हाईटेक सेंसर
- रोहिणी, लक्ष्मी नगर और नेहरू प्लेस में बने 3 डिजास्टर सेंटर
- हेजमैट संचालन के लिए विदेश में दी गई स्पेशल ट्रेनिंग
- नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को भी DFS ने दी CBRN ट्रेनिंग
- पुराने हो चुके वाहनों की जगह जल्द आएंगे नए हैजमैट वाहन
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