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स्मार्ट व हाईटेक होगी दिल्ली फायर सर्विस: CADS सिस्टम, ऐप्स व सर्विलांस ड्रोन से थमेगा आग का तांडव

दिल्ली फायर सर्विस को अत्याधुनिक सुविधाओं व डिजिटल प्लेटफॉर्म से लैस करने की दिशा में महत्वाकांक्षी महायोजना पर काम चल रहा है.

स्मार्ट व हाईटेक होगी दिल्ली फायर सर्विस
स्मार्ट व हाईटेक होगी दिल्ली फायर सर्विस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 15, 2026 at 5:23 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली जैसे घने, संकरे व भारी ट्रैफिक वाले महानगर में आग पर काबू पाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है. संकरी गलियां, सटीक लोकेशन न मिलना व सड़कों पर रेंगता ट्रैफिक कई बार दमकल कर्मियों के लिए अग्निपरीक्षा बन जाता है. इन कारणों से गाड़ियों को घटनास्थल पर पहुंचने में देरी होती है, जिससे जान-माल का नुकसान बढ़ जाता है. लेकिन अब दिल्ली फायर सर्विस (DFS) इस पारंपरिक व्यवस्था को पूरी तरह बदलकर एक बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर कदम बढ़ा चुकी है.

दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने इस बात का विस्तार से खुलासा किया है कि विभाग खुद को हाईटेक बनाने के लिए किस तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है. आने वाले समय में इसमें ड्रोन की क्या वास्तविक भूमिका होगी.

कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम (CADS): ऑटोमैटिक सॉफ्टवेयर करेगा गाड़ियों को रवाना

चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि विभाग जल्द ही कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम का यूजर इंटरफेस (UI) पब्लिश करने जा रहा है. यह पूरी दिल्ली के लिए एक क्रांतिकारी सिस्टम साबित होगा. इस तकनीकी प्रणाली के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलेंगे.

चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक से खास बातचीत (ETV BHARAT)

ऑटोमैटिक कॉल पिनिंग

चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि जैसे ही कोई व्यक्ति आग की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम में कॉल करेगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिक तरीके से उस कॉल की लोकेशन को मैप पर 'पिन' कर देगा. सिस्टम को तुरंत पता चल जाएगा कि कॉल किस सटीक अक्षांश-देशांतर से आ रही है.

SOP के तहत तुरंत फैसला

सॉफ्टवेयर में विभाग की एसओपी पहले से ही फीड होगी. लोकेशन पिन होते ही सॉफ्टवेयर मानवीय हस्तक्षेप के बिना खुद तय करेगा कि घटनास्थल के सबसे नजदीक कौन से फायर स्टेशन हैं, कहां से गाड़ियां सबसे तेजी से पहुंच सकती हैं.

ऑटोमैटिक अलार्म व रूट नेविगेशन

यह सिस्टम खुद ही संबंधित फायर स्टेशनों पर अलार्म बजा देगा. यही नहीं दमकल की गाड़ियों में MDT (Mobile Data Terminal) डिवाइस लगाई जाएगी, जिसके स्क्रीन पर घटनास्थल की सटीक लोकेशन व ट्रैवल टाइम (रास्ते का समय) साफ दिखाई देगा, जिससे ड्राइवरों को रास्ता खोजने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा.

पब्लिक और ऑफिसर्स के लिए बनेंगे दो विशेष मोबाइल Apps

इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी व जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए दिल्ली फायर सर्विस दो अलग-अलग मोबाइल एप्लिकेशन (Apps) भी लॉन्च करने जा रही है. पब्लिक ऐप के जरिए दिल्ली की जनता न सिर्फ आग की इमरजेंसी कॉल कर सकेगी, बल्कि रीयल-टाइम ट्रैकिंग भी कर पाएगी. लोग अपने मोबाइल पर देख सकेंगे कि उनकी कॉल पर कौन-कौन सी गाड़ियां, किस स्टेशन से निकली हैं और इस वक्त उनकी लाइव लोकेशन कहां है. इससे देरी से पहुंचने के आरोपों व असमंजस का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा. ऑफिसर्स ऐप के जरिए विभाग के उच्च अधिकारी हर एक घटना की निरंतर मॉनिटरिंग कर सकेंगे. वे देख पाएंगे कि ग्राउंड पर क्या रिस्पॉन्स हुआ है, गाड़ियां कहां हैं और मौके पर क्या काम चल रहा है, जिससे वे मुख्यालय से ही बेहतर दिशा-निर्देश दे सकेंगे.

ड्रोन तकनीक तकनीक की फायरफाइटिंग नहीं, 'सर्विलांस' से होगी शुरुआत

अक्सर सोशल मीडिया पर ड्रोन से आग बुझाने वाले जो वीडियो देखे जाते हैं, उन पर चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने स्थिति साफ की. उन्होंने बताया कि आग बुझाने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी दुनिया भर में इवोल्यूशन फेज में है. यह अभी इस स्तर पर नहीं पहुंची है कि इसे सीधे फायर सर्विस में शामिल किया जा सके. फिलहाल दुनिया की कोई भी बड़ी फायर सर्विस आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रही है क्योंकि इसकी यूटिलाइजेशन अभी प्रॉपर नहीं हो सकती.

हालांकि दिल्ली फायर सर्विस ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस (निगरानी) और रिस्पॉन्स को बेहतर करने के लिए करने जा रही है. इसके तहत आंख की सूचना मिलने पर नजदीकी फायर स्टेशन से ड्रोन हवाई मार्ग से मौके पर पहुंचेगी और घटनास्थल की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग देगा. इससे आज का आकलन होगा और जरूरत के अनुसार उपकरण व संसाधन बिना समय गंवाए मौके पर भेजे जा सकेंगे.

शुरुआती फेज (गाड़ियों से लाइव स्ट्रीमिंग)

डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू होने के शुरुआती एक-दो सालों में, जो गाड़ियां सबसे पहले मौके पर पहुंचेंगी, वे सब GPS इनेबल्ड होंगी. वे गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर वहां से सीधे कंट्रोल रूम को लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग देंगी, जिससे सीन की एक्चुअल पोजीशन पता चल सके. अगला फेज (फायर स्टेशनों पर ड्रोन यूनिट): जब यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी तरह सेट हो जाएगा, तब आने वाले सालों में फायर स्टेशनों पर विशेष ड्रोन यूनिट तैनात की जाएगी. जैसे ही सॉफ्टवेयर पर एड्रेस पिन होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स सीधे ड्रोन यूनिट को चले जाएंगे.

कैपेसिटी व रिस्क असेसमेंट

ड्रोन गाड़ियों से भी पहले हवा के रास्ते मौके पर पहुंचकर लाइव फीड देगा. इससे कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों को पहले ही पता चल जाएगा कि बिल्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन (बनावट) कैसा है, आग किस कैटेगरी की है और वहां किस तरह का रिस्क है. उसी के अनुसार सबसे सटीक उपकरण और जरूरी मैनपावर तुरंत रवाना किए जा सकेंगे.

डिजिटल डेटा से आएगी काम में 100% पारदर्शिता

इस पूरे हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के आने के बाद दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियों की पल-पल की लोकेशन कंट्रोल रूम को मिलती रहेगी. कॉल आने का समय, गाड़ी डिस्पैच होने का समय और मौके पर पहुंचने का समय पूरी तरह डिजिटल लॉग में दर्ज होगा. इस डेटा में किसी भी स्तर पर कोई मानवीय हेरफेर संभव नहीं होगी.

चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक के अनुसार, आने वाले कुछ सालों में जब ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरी तरह सक्षम और भरोसेमंद हो जाएगी, तब उसे इस तैयार डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीधे इंटरलिंक (जोड़) दिया जाएगा. डिजिटलाइजेशन, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, जनता के लिए ट्रैकिंग और एयरो-सर्विलांस का यह बेजोड़ तालमेल दिल्ली को आग के खतरों से सुरक्षित करने की दिशा में एक युगांतकारी कदम साबित होने वाला है.

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