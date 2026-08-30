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दिल्ली फायर सर्विस सिस्टम को मिलेगी नई रफ्तार: 5 नए इलाकों में फायर स्टेशन के लिए मिली जमीन, बदलेगी सुरक्षा व्यवस्था

दिल्ली में तेजी से होते विस्तार विषम भौगोलिक स्थिति और आबादी को देखते हुए 21 संवेदनशील स्थानों पर नए फायर स्टेशन के लिए जगह मांगी

दिल्ली फायर सर्विस सिस्टम को मजबूत बनाने की तैयारी
दिल्ली फायर सर्विस सिस्टम को मजबूत बनाने की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2026 at 12:23 PM IST

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Updated : August 30, 2026 at 12:30 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के तेजी से होते विस्तार व 48 ग्रामीण इलाकों के अर्बनाइज्ड (शहरीकरण) होने के बड़े फैसले के बीच दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) ने सुरक्षा ढांचे को चाक-चौबंद करने के लिए अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है. 48 गांवों के शहरीकरण की प्रक्रिया होने के बाद इन सभी क्षेत्रों की जमीन औपचारिक रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधीन आ जाएगी, जिसके बाद यहां नागरिक सुविधाओं और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास डीडीए द्वारा किया जाएगा.

इसी विकास योजना के हिस्से के रूप में दिल्ली फायर सर्विस ने राजधानी की विषम भौगोलिक स्थिति, दूर-दराज के क्षेत्रों व आबादी के दबाव को देखते हुए 21 संवेदनशील स्थानों पर नए फायर स्टेशन खोलने की जगह मांगी थी. इस प्रस्ताव पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीडीए ने शुरुआती चरण में 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर जमीन चिन्हित कर दिल्ली फायर सर्विस को सौंप दी है. चीफ फायर ऑफिसर (सीएफओ) एके मलिक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिन 5 स्थानों पर जमीन मिली है, उनमें गालिकपुर, झटिकरा, बेगूसराय, ढांसा व निजामपुर शामिल हैं. इन सभी चिन्हित स्थानों पर अगले वर्ष से नए फायर स्टेशन बनाने का निर्माण कार्य आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा.

साल 2026 में आग में जलकर मौत व घायलों का आंकड़ा
साल 2026 में आग में जलकर मौत व घायलों का आंकड़ा (ETV Bharat)

रिस्पॉन्स टाइम घटेगा, जीवन व संपत्ति की होगी सुरक्षा

अग्निशमन विभाग के मुताबिक बाहरी और ग्रामीण दिल्ली के इन क्षेत्रों में नए फायर स्टेशन बनने से दमकल विभाग का रिस्पॉन्स टाइम (घटनास्थल तक पहुंचने का समय) काफी कम हो जाएगा. आग लगने की किसी भी आपात स्थिति में शुरुआती 5 से 10 मिनट (गोल्डन आवर्स) सबसे ज्यादा संवेदनशील व महत्वपूर्ण माने जाते हैं. यदि दमकल की गाड़ियां इस शुरुआती समय सीमा के भीतर मौके पर पहुंच जाएं, तो आग को विकराल रूप लेने से रोका जा सकता है. नए फायर स्टेशनों के नेटवर्क से न सिर्फ आसपास के दूर-दराज के ग्रामीण और नए शहरी क्षेत्रों को तुरंत फायर कवर मिलेगा, बल्कि आग की घटनाओं से होने वाली जान-माल की हानि व बड़ी आर्थिक क्षति को भी न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकेगा.

6 महीने में तैयार होंगे 8 अन्य नए फायर स्टेशन

सिर्फ इन 5 नए स्टेशनों तक ही विकास कार्य सीमित नहीं है. इससे कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार और विभाग की ओर से 8 अन्य फायर स्टेशन बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है. इन 8 स्टेशनों के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपी गई है. दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से पीडब्ल्यूडी को औपचारिक पत्र भी जारी किया जा चुका है. अगले 6 महीने के भीतर इन 8 फायर स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा.ये 8 नए फायर स्टेशन दिल्ली के प्रमुख रिहायशी, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रों को कवर करेंगे. इन स्टेशनों में रोहिणी सेक्टर-41, गीता कॉलोनी, यमुना विहार, द्वारका सेक्टर-3, द्वारका सेक्टर-20, नरेला आईएफसी (IFC) गाजीपुर आईएफसी (IFC) और चंद्रावल वाटर वर्क्स हैं.

मास्टर प्लान और डीएफएस की धरातल पर असल तस्वीर
मास्टर प्लान और डीएफएस की धरातल पर असल तस्वीर (ETV Bharat)

मास्टर प्लान और डीएफएस की धरातल पर असल तस्वीर

दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के तय मानकों व सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी राजधानी को सुरक्षित व पूर्ण अग्निशमन कवरेज देने के लिए कम से कम 100 फायर स्टेशन होने अनिवार्य हैं. हालांकि, वर्तमान में केवल 71 फायर स्टेशन ही संचालित हो रहे हैं. यानी कि राजधानी दिल्ली आज भी करीब 29 फायर स्टेशनों की भारी कमी का सामना कर रही है. तेजी से बढ़ती आबादी, नई अनधिकृत व अधिकृत कॉलोनियों के बसने, नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार और बहुमंजिला इमारतों (हाइराइज बिल्डिंग्स) के निर्माण के कारण अतिरिक्त स्टेशनों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी. इसी अंतर को खत्म करने के लिए सरकार ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में विशेष फंड का प्रावधान किया है, जिससे नए स्टेशनों के निर्माण व कागजी प्रक्रियाओं को गति दी जा रही है.

6 महीने में तैयार होंगे 8 अन्य नए फायर स्टेशन
6 महीने में तैयार होंगे 8 अन्य नए फायर स्टेशन (ETV Bharat)

मैनपावर का संकट: 10,743 पदों पर होगी भर्ती

जहां एक तरफ नए स्टेशनों के निर्माण से भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विभाग मैनपावर (कर्मचारियों) की गंभीर कमी को दूर करने के लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है. बिना पर्याप्त फायरकर्मियों के नए स्टेशनों का सुचारू संचालन संभव नहीं है. दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के मुताबिक लगभग 12,500 कर्मचारी की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में केवल करीब 2,480 कर्मचारी हैं.विभाग में चल रही इस बड़ी कमी से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस जल्द ही 10,743 फायरकर्मियों की भर्ती की तैयारी में है. नई भर्ती के बाद चयनित कर्मियों को आधुनिक अग्निशमन उपकरणों व तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें बन रहे नए 13 (5 नए + 8 निर्माणाधीन) स्टेशनों पर तैनात किया जाएगा. इससे दिल्ली का अग्निशमन विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर व मानव संसाधन दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरह सक्षम और आधुनिक बन सकेगा.

मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास डीडीए द्वारा किया जाएगा
मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास डीडीए द्वारा किया जाएगा (ETV Bharat)

"राजधानी के तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र व बाहरी इलाकों में अग्निशमन सुविधाओं को मजबूत करना बेहद जरूरी है. पांच स्थानों पर जमीन मिलने से नए फायर स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया को गति मिलेगी. इन स्टेशनों के शुरू होने से घटनास्थल तक पहुंचने का समय कम होगा और आपात स्थिति में बेहतर प्रतिक्रिया दी जा सकेगी. इसके साथ ही, विभाग में मैनपावर की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है."
- एके मलिक, चीफ फायर ऑफिसर, डीएफएस

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Last Updated : August 30, 2026 at 12:30 PM IST

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