दिल्ली में 24 अगस्त से फायर ऑडिट ठप, नहीं मिले योग्य ऑडिटर्स, सीलिंग से बचाने के लिए सरकार बढ़ाएगी समय
दिल्ली में इमारतों के FSC जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे व्यावसायिक संस्थानों पर सीलिंग का खतरा मंडराने लगा है.
Published : September 22, 2026 at 10:31 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में इमारतों की अग्निशमन सुरक्षा जांच व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (एफएससी या एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया को प्राइवेट थर्ड-पार्टी ऑडिटर्स को सौंपने के नियम में तीन महीने का विस्तार देने का प्रस्ताव तैयार किया है. निजी फायर सेफ्टी ऑडिटर्स की ओर से बेहद कम आवेदन मिलने व निर्धारित पात्रता मानदंडों पर खरे न उतर पाने के कारण दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) किसी योग्य सस्ता का चुनाव नहीं कर पाई थी. डीएफएस की तरफ से इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से दिल्ली सरकार को दी गई थी. 24 अगस्त के बाद से दिल्ली में फायर ऑडिट बंद है. ऐसे में बिना फायर एनओसी के चल रहे संस्थान सील भी हो रहे हैं.
इस मामले में दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किया गया यह प्रस्ताव अब अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के पास भेजा जाएगा. उपराज्यपाल से स्वीकृति मिलते ही इस संबंध में नया गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और नई व्यवस्था लागू करने की अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा. यानी कि नई व्यवस्था नवंबर से लागू हो सकती है.
क्या हैं दिल्ली फायर सर्विस (संशोधन) नियम
दिल्ली सरकार ने इसी वर्ष 26 मई को 'दिल्ली फायर सर्विस (अमेंडमेंट) रूल्स 2025' को अधिसूचित किया था. इस नए ढांचे के तहत निजी स्तर पर पैनलबद्ध फायर ऑडिटर्स को दिल्ली की इमारतों का निरीक्षण करने तथा नया फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने या पुराने सर्टिफिकेट को रिन्यू करने का अधिकार दिया गया है.
अधिसूचना के समय ये तय किया गया था कि संशोधन के नियम तुरंत प्रभावी होंगे, लेकिन थर्ड-पार्टी ऑडिट की व्यवस्था गजट नोटिफिकेशन जारी होने के 90 दिनों के भीतर लागू कर दी जाएगी. इसके लिए कुल 27 आवेदन आए थे, लेकिन दिल्ली फायर सर्विस को एक भी एजेंसी इस योग्य नहीं मिली कि वह दिल्ली में फायर सेफ्टी ऑडिट कर सके.
संशोधित नियमों के अनुसार नई व्यवस्था पूरी तरह लागू होने के बाद दिल्ली अग्निशमन विभाग खुद से इमारतों का निरीक्षण करने और फायर एनओसी जारी करने का काम बंद कर देगा. विभाग सिर्फ 24 अगस्त तक प्राप्त हुए पुराने आवेदनों का ही निस्तारण कर रहा है. इसके बाद मकान व इमारत मालिकों को डीएफएस के पोर्टल पर सूचीबद्ध प्राइवेट ऑडिटर्स के जरिए ही जांच करानी होगी. लेकिन कोई ऑडिटर नियुक्त नहीं होने के कारण दिल्ली में इमारत का ऑडिट नहीं हो रहा है और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी जारी नहीं हो रहा है.
आवेदनों की कमी व कानूनी जवाबदेही का डर
दिल्ली अग्निशमन विभाग ने 2 जुलाई को थर्ड-पार्टी ऑडिटर्स के एम्पेनलमेंट (सूचीबद्धता) के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. बाद में सार्वजनिक सूचना जारी कर पात्र पेशेवरों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम आवेदन प्राप्त हुए. अधिकारियों के मूताबिक कम रुचि का एक बड़ा कारण इस काम से जुड़ी उच्च स्तर की जिम्मेदारी और कानूनी जवाबदेही है.
अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसी इमारत को 'सुरक्षित' या नियमों के अनुकूल प्रमाणित करना बेहद संवेदनशील काम है. यदि किसी प्रमाणित इमारत में कोई दुर्घटना या आग लगने की घटना होती है, तो संबंधित थर्ड-पार्टी ऑडिटर को जांच का सामना करना पड़ेगा और उस पर सीधी कानूनी जवाबदेही भी तय हो सकती है. इसी जोखिम व दंडात्मक प्रावधानों के डर से कई विशेषज्ञ आगे आने से कतरा रहे हैं. नियमों के उल्लंघन पर ऑडिटर्स के लिए 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है.
आर्किटेक्ट्स ने की पात्रता नियमों में छूट की मांग
वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम (MCD) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट्स ने ऑडिटर्स की पात्रता शर्तों को लेकर आपत्ति जताई है. जुलाई में चीफ फायर ऑफिसर को सौंपे गए एक ज्ञापन में आर्किटेक्ट्स ने फायर मैनेजमेंट व लाइफ सेफ्टी में अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की अनिवार्यता को हटाने की मांग की.
आर्किटेक्ट्स का तर्क है कि उनके पास पहले से ही इमारतों की योजना, डिजाइनिंग, निर्माण व वैधानिक मंजूरियों (फायर एनओसी और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सहित) का व्यापक अनुभव होता है. यदि इन शर्तों को थोड़ा आसान बनाया जाए तो अधिक पेशेवर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे ऑडिटर्स की कमी दूर होगी. साथ ही नई प्रणाली आसानी से लागू की जा सकेगी.
ऑडिटर्स की श्रेणियां और अनिवार्य प्रशिक्षण : नए नियम में निजी ऑडिटर्स को उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर तीन श्रेणियों—L-1, L-2 व L-3 में बांटा गया है.
- L-1 और L-2 ऑडिटर्स: 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों की जांच व प्रमाणन कर सकते हैं.
- L-3 ऑडिटर्स: 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली किसी भी प्रकार की इमारत की जांच करने के लिए अधिकृत होंगे.
पैनलबद्ध होने वाले सभी ऑडिटर्स के लिए काम शुरू करने से पहले रोहिणी स्थित 'फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी' से अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा. L-1 के लिए 3 दिन व L-3 श्रेणी के ऑडिटर्स के लिए 7 दिनों की ट्रेनिंग तय की गई है. इसके अतिरिक्त पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दिल्ली फायर सर्विस हर तिमाही में थर्ड-पार्टी द्वारा जारी किए गए कम से कम 5 प्रतिशत सर्टिफिकेट्स का रैंडम री-ऑडिट करेगी.
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