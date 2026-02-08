ETV Bharat / state

दिल्ली फायर सर्विस की वार्षिक रिपोर्ट: आग की तपिश हुई कम, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन्स का बढ़ा दबाव

आग हो या किसी भी आपदा में सफलता का सबसे सटीक पैमाना बचाई गई जान होती है. दिल्ली में वर्ष 2024 में आग के कारण 113 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. 2025 में विभाग की तत्परता से यह संख्या घटकर 76 रह गई. आग के अलावा बिल्डिंग गिरने जैसी घटनाओं में हुई कुल मौतों का आंकड़ा 2024 में 1,449 थी, जो वर्ष 2025 में 1,378 रह गई. इतना ही नहीं दिल्ली फायर सर्विस ने वर्ष 2025 में विभिन्न ऑपरेशन्स के दौरान 2,278 लोगों को सुरक्षित बचाया, जबकि 2024 में यह संख्या 2,412 थी.

दिल्ली फायर सर्विस की वार्षिक रिपोर्ट पर एके मलिक का बयान (ETV Bharat)

दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली में आग लगने की घटनाएं सीजनल यानी मौसम पर आधारित हैं. वर्ष 2024 के मई महीने में रिकॉर्ड 3,973 फायर कॉल्स आईं. ये वो समय था जब दिल्ली भीषण लू की चपेट में थी. इसके विपरीत मई 2025 में यह संख्या 1,799 पर सिमट गई. यह गिरावट दर्शाती है कि या तो तापमान में स्थिरता रही या फिर बिजली विभाग ने ओवरलोडिंग व ट्रांसफॉर्मर में आग लगने की घटनाओं पर बेहतर नियंत्रण पाया. त्योहारी सीजन अक्टूबर-नवंबर में दिवाली के आसपास का समय हमेशा संवेदनशील रहा है. 2024 में अक्टूबर और नवंबर में क्रमशः 1,957 व 1,958 फायर कॉल्स आईं. 2025 में भी यह ट्रेंड जारी रहा, जहां अक्टूबर में 1,867 और नवंबर में 1,860 कॉल्स दर्ज की गई.

दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट में वर्ष 2024 की तुलना में 2025 दिल्ली के लिए कुछ हद तक सुरक्षित रहा है. वर्ष 2024 में विभाग को कुल 37,260 कॉल प्राप्त हुई थीं. इसके मुकाबले 2025 में यह संख्या घटकर 35,865 रह गई. दिल्ली फायर सर्विस के लिए सबसे बड़ी राहत फायर कॉल्स में आई कमी है. 2024 में 21,367 आग लगने की कॉल्स दर्ज की गई थीं, जो 2025 में गिरकर 18,670 पर आ गईं. यह बेहतर फायर ऑडिट व जन-जागरूकता का परिणाम मानी जा सकती है.

नई दिल्ली/धनंजय वर्मा: देश की राजधानी दिल्ली में अग्नि सुरक्षा व आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर पिछले दो साल काफी महत्वपूर्ण रहे हैं. दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के वर्ष 2024 और 2025 के तुलनात्मक आंकड़े शहर के बदलते सुरक्षा पैटर्न की एक विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं. इन आंकड़ों का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि जहां एक ओर आग की गंभीर घटनाओं में कमी आई है. वहीं, फायर विभाग की भूमिका अब केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं रही है. आज का अग्निशमन विभाग एक मल्टी-टास्किंग रेस्क्यू फोर्स की तरह भी काम कर रहा है, जो इंसानों से लेकर बेजुबान पक्षियों व पशुओं की जान बचाने में अपना अधिकांश समय दे रहा है.

कूड़े में आग की घटनाएं घटी

दिल्ली में कूड़े के ढेरों में आए दिन आग लग जाती हैं. ये समस्या गर्मियों के समय में सबसे अधिक होती है. आग लगना प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी होता है. दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में कूड़े में आग लगने की 7,419 घटनाएं हुई थीं. वहीं, वर्ष 2025 में इसमें 27 प्रतिशत की बड़ी कमी आई दर्ज की गई है. यह आंकड़ा 5,407 पर रहा. यह कमी लैंडफिल साइट्स पर बेहतर निगरानी व कचरा डंपिंग के नियमों के सख्त होने को दर्शाती है.

फायर विभाग की भूमिका अब केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं, आज का अग्निशमन विभाग एक मल्टी-टास्किंग रेस्क्यू फोर्स की तरह काम कर रहा है. (ETV Bharat)

बेजुबानों के रेस्क्यू ऑपरेशन्स में उछाल

दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों में सबसे दिलचस्प हिस्सा 'एनिमल' व 'बर्ड्स' रेस्क्यू है. जहां इंसानी जान जाने के मामलों में कमी आई है. वहीं, जानवरों व पक्षियों की मदद के लिए आने वाली कॉल्स बढ़ी हैं. पशु बचाव की बात करें तो वर्ष 2024 में 3,452 पशुओं का रेस्क्यू किया गया था. वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 3,892 हो गई. जुलाई 2025 में सबसे अधिक 402 जानवरों को बचाया गया था. पक्षियों के बचाव की स्थिति पर नजर डालें तो पक्षियों के लिए 2025 काफी सक्रिय रहा. वर्ष 2024 में 2,807 के मुकाबले 2025 में 3,251 पक्षियों को दिल्ली फायर सर्विस के जवानों ने मौत के मुंह से निकाला.

फायर सर्विस कॉल डेटा: 2024 और 2025 (ETV Bharat)

अगस्त में रहा पक्षी संकट

अगस्त 2025 में पक्षी बचाव की 757 कॉल्स आईं. ये संख्या किसी भी महीने में आए रेस्क्यू कॉल्स में सबसे अधिक है. इसका मुख्य कारण स्वतंत्रता दिवस के आसपास होने वाली पतंगबाजी व उसमें इस्तेमाल होने वाला घातक चाइनीज मांझे हैं. सरकार की तरफ से अपील की जाती है कि घातक चाइनीज मांझे का प्रयोग ने करें. इसकी बिक्री और भंडारण पर भी रोक है. ये मांझे कई बार मोटरसाइकिल सवार लोगों को भी घायल कर देते हैं. पूर्व में कई लोगों की गर्दन कटने की खबरें भी आ चुकी हैं.

दिल्ली फायर सर्विस की वार्षिक रिपोर्ट: आग की तपिश कम हुई, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन्स का बढ़ा दबाव (ETV Bharat)

विभाग के सामने भविष्य की चुनौतियां

बता दें कि भले ही आग की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन दिल्ली फायर सर्विस पर 'नॉन-फायर' कॉल्स का दबाव बढ़ रहा है. प्रतिदिन औसतन 98 से 100 कॉल्स अटेंड करना अग्निशमन कर्मियों की शारीरिक व मानसिक क्षमता की परीक्षा लेता है. बढ़ते रेस्क्यू ऑपरेशन्स को देखते हुए विभाग को अब आग बुझाने वाले टेंडर्स के साथ-साथ एनिमल रेस्क्यू वैन व पक्षियों के इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट की अधिक आवश्यकता है. अप्रैल 2025 के महीने में जहां 4,137 कॉल्स आईं, विभाग के कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार देखा गया. इसके लिए भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाना अनिवार्य हो गया है.

दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े एक सुरक्षित समाज की ओर बढ़ते कदमों का प्रमाण हैं. आग से होने वाली मौतों में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी आना एक बड़ी उपलब्धि है. हालांकि मौत के इस आंकड़े को शून्य होना चाहिए. पक्षियों व पशुओं के रेस्क्यू में बढ़ती संख्या यह याद दिलाती है कि शहरीकरण के इस दौर में हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है. दिल्ली फायर सर्विस अब सिर्फ आग से लड़ने वाला बल नहीं, बल्कि दिल्ली की जीवन रेखा है.

ये भी पढ़ें: