दिल्ली: प्लाई के एक गोदाम में भीषण आग, हादसे में कोई हताहत नहीं, आग बुझाने का काम जारी
फिलहाल राहत की बात है कि घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है. आग बुझाने का काम जारी है.
Published : September 13, 2026 at 5:19 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में रविवार को प्लाई के एक गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई. आग लगते ही आसपास के इलाके में धुएं का घना गुब्बार छा गया. आसमान में उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक नजर आने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया.
घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. गोदाम में प्लाई और अन्य ज्वलनशील सामान मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है. दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं.
#WATCH | Delhi | Fire broke out in a warehouse near Dharamshila Hospital in Dallupura. Around 13-14 fire tenders have rushed to the spot. Firefighting operations are underway. pic.twitter.com/w9LwSY3zXi— ANI (@ANI) September 13, 2026
आग की लपटों और चारों तरफ फैले धुएं को देखकर आसपास के लोगों में भी अफरातफरी मच गई. बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए. सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस भी मौजूद है और आसपास के इलाके में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा रहा है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट समेत अन्य संभावित कारणों की जांच की जा रही है. दमकल विभाग की प्राथमिकता आग को आसपास की इमारतों और दुकानों तक फैलने से रोकना है.
आग से गोदाम में कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल राहत की बात है कि घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है. दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम जारी है.
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