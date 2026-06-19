दिल्ली के मंगोलपुरी में फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख
मंगोलपुरी इलाके में संजय गांधी हॉस्पिटल के पीछे स्थित ऑटो मार्केट के पास फर्नीचर की एक दुकान में देर रात भीषण आग लग गई.
Published : June 19, 2026 at 12:13 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. संजय गांधी अस्पताल के पीछे स्थित ऑटो मार्केट के पास एक फर्नीचर की दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान मालिक को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा.
घटना रात करीब तीन बजे की है. स्थानीय लोगों ने अचानक दुकान से उठती आग की लपटें और धुआं देखा, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. दुकान में बड़ी मात्रा में लकड़ी और फर्नीचर का सामान रखा हुआ था. ज्वलनशील सामग्री अधिक होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे आसपास की अन्य दुकानों तक फैलने से रोक दिया.
#WATCH | Delhi | Fire that broke out at furniture market in the S-Block, Mangolpuri has been brought under control.— ANI (@ANI) June 19, 2026
Fire Officer Bhupinder Sharma says, " ...there are 11 shops in the furniture market, and some vehicles parked behind it were also caught in the fire...the fire has… pic.twitter.com/GSmPIBgkQK
राहत की बात यह रही कि घटना देर रात हुई, जब पूरा बाजार बंद था और वहां लोगों की आवाजाही नहीं थी. यदि यह हादसा दिन के समय होता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. आग लगने से दुकान का लगभग पूरा सामान नष्ट हो गया, जिससे दुकान मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.
फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. मंगोलपुरी की इस घटना ने एक बार फिर राजधानी के बाजारों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग ने लाखों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. दमकल विभाग और संबंधित एजेंसियां मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई हैं.
मंगोलपुरी की इस घटना ने एक बार फिर बाजारों में आग से बचाव के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान मालिक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. दमकल विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है.
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