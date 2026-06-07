शेफ केशव नेगी गिरफ्तारी मामला, सीएम धामी ने रेखा गुप्ता से की बात, जानिये क्या कहा
सीएम धामी ने शेफ केशव नेगी की बेटी से भी बात की. उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 7, 2026 at 3:04 PM IST
देहरादून: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण में उत्तराखंड के शेफ केशव नेगी की गिरफ्तारी का मामला गरमा गया है. इस संबंध में आज सीएम धामी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात की है. दिल्ली की मुख्यमंत्री से बातचीत में सीएम धामी ने मामले की पारदर्शी जांच की बात कही है.
सीएम धामी ने बताया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनकी बातचीत सार्थक रही. दिल्ली की सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा इस मामले की जांच पूरी तरह तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होगी.
दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण में उत्तराखंड के श्री केशव नेगी जी की गिरफ्तारी के संबंध में आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी से वार्ता हुई।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 7, 2026
श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने आश्वस्त किया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा तथा…
सीएम धामी ने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्य को सामने लाएंगी. साथ ही सीएम धामी ने शेफ केशव नेगी की बेटी कनिष्का नेगी से भी बात की. सीएम धामी ने केशव नेगी की बेटी कनिष्का नेगी को हर संभव सहायता के लिए आश्वस्त किया है. सीएम धामी ने कहा हमारी सरकार देश भर में रह रहे सभी प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. उनकी मदद करना हमारा फर्ज है.
सीएम धामी ने कहा दिल्ली पुलिस मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण मामले की सही जांच करेगी. इसमें किसी भी निर्दोष को नहीं फंसने दिया जाएगा. उन्होंने कहा उनकी सरकार केशव नेगी के परिवार की रह संभव मदद करेगी.
मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण में हमारी देवभूमि उत्तराखंड के श्री केशव नेगी जी की गिरफ्तारी के संबंध में मेरी एवं गढ़वाल सांसद श्री @anil_baluni जी की दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता हुई है। हमने मामले की निष्पक्ष, गहन एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने को कहा है,...— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) June 7, 2026
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इस मामले में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बूलनी भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात कर चुके हैं. उन्होंने भी इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग की है.
बता दें बता दें 3 जून को मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 21 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी. साथ ही दर्जनों लोग घायल हो गए थे. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी हैं. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे. इस मामले में पहले ही होटल के मालिक को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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