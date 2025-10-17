ETV Bharat / state

दिल्ली में हाई अलर्ट पर फायर डिपार्टमेंट, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, दिवाली पर आग से निपटने की ऐसी है तैयारी

दिवाली पर दिल्ली फायर विभाग की तैयारी ( ETV Bharat )