दिल्ली में हाई अलर्ट पर फायर डिपार्टमेंट, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, दिवाली पर आग से निपटने की ऐसी है तैयारी
दीपावली पर दिल्ली फायर डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर, 107 जगहों पर तैनात रहेंगी दमकल गाड़ियां, यहां जानिए लोकेशन्स.
Published : October 17, 2025 at 2:26 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली के अवसर पर राजधानी दिल्ली में आगजनी की घटनाओं को रोकने व किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने विशेष तैयारी की है. आतिशबाजी व दीयों से रोशन इस पर्व पर आग लगने की संभावनाएं सबसे अधिक रहती हैं. ऐसे में राजधानी दिल्ली में 107 जगहों पर दमकल की गाड़ियों की तैनाती रहेगी, जिससे सूचना मिलते ही जल्द दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच आग पर काबू पा सके.
दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि राजधानी के 17 प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर बड़ी दमकल गाड़ियां तैनात की गई हैं. वहीं 24 जगहों पर क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) यानी छोटी दमकल गाड़ियां तैनात की गई हैं. ये छोटी गाड़ियां तंग गलियों व भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे पुरानी दिल्ली, सीलमपुर और अन्य सघन बस्तियों में आसानी से पहुंच सकती हैं, जिससे आग पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है.
एके मलिक ने बताया कि विभाग के पास वर्तमान में 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल हैं. इनकी तैनाती से पहले उन इलाकों का निरीक्षण किया गया जहां गलियां संकरी हैं या आबादी घनी है. इन वाहनों में आधुनिक अग्निशमन उपकरण लगे हैं, जो छोटे स्तर की आग को तुरंत नियंत्रित करने में सक्षम हैं.
दिल्ली के सभी 66 फायर स्टेशन अलर्ट पर
राजधानी दिल्ली में कुल 66 फायर स्टेशन कार्यरत हैं. जहां से दमकल की गाड़ियां चौबीसों घंटे अलर्ट पर रहेंगी. दीपावली के दौरान किसी भी कॉल पर तुरंत रिस्पांस देने के लिए फायर डिपार्टमेंट ने अपने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. 19 व 20 अक्टूबर को सभी फायर कर्मियों की छुट्टी रद्द कर ड्यूटी तय की गई है.
सूचना के 1 से 2 मिनट में रवाना होगी दमकल की गाड़ी
डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मालिक ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर दिन में एक मिनट के भीतर और रात के समय दो मिनट के भीतर दमकल वाहन मौके के लिए रवाना कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है. हर कॉल को गंभीरता से लिया जाएगा. राहत कार्य में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होगी.
साल 2024 में दीपावली पर 318 आग की घटनाएं
दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार दीपावली के दिन आग लगने की घटनाओं में वर्ष 2024 में सबसे अधिक 318 कॉल्स आईं थी. यह आंकड़ा पिछले 12 वर्षों में सबसे ज्यादा रहा. इसके पहले 2015 में 290 कॉल्स आई थीं, जबकि सबसे कम कॉल्स 2021 में 152 दर्ज की गईं थी. वर्ष 2023 में यह संख्या घटकर 208 रही थी, लेकिन 2024 में आग लगने की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.
लोगों से ये सावधानी बरतने की अपील
फायर डिपार्टमेंट ने नागरिकों से अपील की है कि वे ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें, खुले क्षेत्रों में ही आतिशबाजी करें और अपने आस-पास अग्निशमन संसाधन जैसे पानी की बाल्टी या अग्निशमन यंत्र तैयार रखें. दीपावली की खुशियां सुरक्षित रूप से मनाने के लिए दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने हर स्तर पर चौकसी बढ़ा दी है.
|साल
|दिवाली पर FIRE CALL
|2024
|318
|2023
|208
|2022
|201
|2021
|152
|2020
|205
|2019
|245
|2018
|271
|2017
|204
|2016
|243
|2015
|290
|2014
|211
|2013
|177
|2012
|184
दिनांक 19 और 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे से मध्यरात्रि तक इन इलाकों में तैनात रहेंगी दमकल:
1. बाड़ा टूटी चौक
2. तिलक नगर (थाना)
3. लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट (थाना)
4. लाल कुआँ चौक (थाना)
5. लाहौरी गेट (थाना)
6. साउथ एक्सटेंशन
7. सोनिया विहार
8. डीटीसी डिपो, कत्रान मार्केट
9. गांधी नगर मार्केट
10. महिपालपुर चौक
11. संगम विहार
12. मुंडका मेट्रो स्टेशन
13. आज़ाद मार्केट चौक
14. जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल
15. न्यू अशोक नगर थाना (एमवी-III)
16. यमुना विहार (नया फायर स्टेशन स्थल)
17. राधा स्वामी सत्संग, भाटी माइंस
__________
इन स्थानों पर क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) की तैनाती :
1. हस्ताल गांव
2. विशाल गार्डन, नजफगढ़ रोड
3. पीवीआर/डीडीए कॉम्प्लेक्स, विकासपुरी
4. महरौली थाना
5. डेरा गांव मोड़ (नियर श्रद्धा फ्यूल पेट्रोल पंप)
6. इग्नू, मैदान गढ़ी
7. घाटी मेट्रो स्टेशन/आया नगर मेट्रो स्टेशन
8. बादली इंडस्ट्रियल एरिया
9. संत नगर बुराड़ी–मेन चौक
10. आदर्श नगर/आज़ादपुर टर्मिनल
11. वजीराबाद गांव
12. सावरोप नगर
13. लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट (थाना)
14. सोनिया विहार, नजदीक सभापुर गांव
15. गांधी नगर मार्केट
16. मेन बाजार पहाड़गंज
17. अलीपुर थाना
18. खारी बावली
19. सदर बाजार, दिल्ली कैंट
20. रानी बाग मार्केट
21. नांगली थाना
22. डीएलएफ करावल नगर
23. पुल बंगश आज़ाद मार्केट
24. पालम गोल चक्कर, द्वारका
