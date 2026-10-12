दिल्ली में त्योहारों पर बाजारों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, CTI ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र
सीटीआई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मांग की है कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर बाजारों और दुकानदारों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई जाए.
Published : October 12, 2026 at 6:51 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही व्यापारिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है. इसी बीच, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने दिल्ली के बाजारों की सुरक्षा और व्यापारियों के हितों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आधिकारिक पत्र लिखकर मांग की है कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर के तमाम बाजारों और दुकानदारों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि व्यापारी बिना किसी डर के अपना कारोबार कर सकें.
10 अक्टूबर को हुआ था 2000 करोड़ रुपये का नुकसान
सीटीआई के पदाधिकारियों के मुताबिक, बीते 10 अक्टूबर को शहर में हुए धरने-प्रदर्शनों के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा बाजारों और दुकानों को बंद कराने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया गया था. कई इलाकों में पुलिस और प्रशासनिक अमले की हिदायतों के चलते व्यापारियों को अपनी मर्जी के खिलाफ दुकानें शटर डाउन करने पर मजबूर होना पड़ा था. इस एक दिन की बंदी के कारण अकेले दिल्ली के व्यापार जगत को लगभग 2000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम चपत लगी थी, जिससे व्यापारी वर्ग में भारी रोष व्याप्त है.
VIDEO | CTI Chairman Brajesh Goyal writes to Delhi Police Commissioner, demands market security and no forced shop closures during festive season; claims big losses during October 10 protest. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/6RUoHjP2Hl— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
सीटीआई ने रखी प्रमुख मांगें: दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजे गए पत्र में सीटीआई ने मुख्य रूप से तीन सूत्रीय मांगें उठाई हैं.
- स्थानीय प्रशासन या पुलिस द्वारा व्यापारियों और दुकानदारों पर अपनी दुकानें बंद करने का कोई दबाव नहीं बनाया जाए.
- दिल्ली पुलिस सभी प्रमुख बाजारों, व्यापारिक केंद्रों और दुकानदारों को चाक-चौबंद सुरक्षा प्रदान करे.
- शहर के सभी व्यापारियों को पूरी तरह निर्भय होकर अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की खुली छूट दी जाए.
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