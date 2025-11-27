ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रदूषण व ट्रैफिक जाम का दोहरा दबाव: 126 बॉर्डर पर 24×7 कड़ी निगरानी, 233 कॉरिडोर पर भी सख्त नजर

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस मिशन मोड पर काम कर रही.

दिल्ली में प्रदूषण व ट्रैफिक जाम पर दोहरा दबाव
दिल्ली में प्रदूषण व ट्रैफिक जाम पर दोहरा दबाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 27, 2025 at 1:31 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली इन दिनों दो बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, जिसमें शामिल है बढ़ता वायु प्रदूषण व लगातार बेकाबू होता ट्रैफिक जाम. दोनों ही समस्याओं की जड़ में हवा में हर तरफ प्रदूषण का जहर घुल रहा है. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की हालत यह है कि कुछ घंटे खुली हवा में बिताने के बाद लोगों को आंखों में जलन और गले में जलन का एहसास हो रहा है. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं.

ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है. प्रदूषण नियंत्रण से लेकर सड़क सुरक्षा व जाम प्रबंधन तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को हर मोर्चे पर सक्रिय रहना पड़ रहा है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता ने विस्तार से बताया कि दिल्ली पुलिस इस समय किस तरह इन चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रही है.

दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत (ETV Bharat)

126 बॉर्डर पॉइंट्स पर 24×7 निगरानी, प्रतिबंधित वाहन नहीं पा रहे एंट्री

दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस मिशन मोड पर काम कर रही है. राजधानी से सटे सभी 126 बॉर्डर पॉइंट्स पर क्लॉकवाइज 24×7 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि दिल्ली में किसी भी प्रतिबंधित या प्रदूषणकारी वाहन को प्रवेश न मिले.

दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि जिन वाहनों के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं है, उनके रोजाना बड़े पैमाने पर चालान काटे जा रहे हैं. दिल्ली भर में पीयूसी चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है. साथ ही बिल्डिंग मटेरियल बिना कवर लेकर आने वाले वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है. दिनेश कुमार गुप्ता के मुताबिक हमारी कोशिश है कि प्रदूषण की रोकथाम में कोई ढिलाई न हो. जहां भी मानकों का उल्लंघन होगा वहीं कार्रवाई होगी. राजधानी में चोकिंग पॉइंट्स पर मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है. एसीपी व ट्रैफिक इंस्पेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

दिल्ली में प्रदूषण व ट्रैफिक जाम पर दोहरा दबाव: 126 बॉर्डर पर 24×7 कड़ी निगरानी
दिल्ली में प्रदूषण व ट्रैफिक जाम पर दोहरा दबाव: 126 बॉर्डर पर 24×7 कड़ी निगरानी (ETV Bharat)

दिल्ली में ट्रैफिक जाम पर साझा लड़ाई, 233 कॉरिडोर चिन्हित

हाल ही में देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम पर जताई गई चिंता जाहिर की गई थी. इसके बाद विभागों ने अपनी रणनीति को और मजबूत किया है. दिनेश गुप्ता ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरे शहर में 233 जाम-प्रभावित कॉरिडोर चिन्हित किए हैं. इन पर कंजेशन कम करने और सुधार कार्य के लिए दिल्ली पुलिस की दिल्ली नगर निगम, एनएचएआई, दिल्ली मेट्रो, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ नियमित इंटर-डिपार्टमेंटल जॉइंट मीटिंग्स होती हैं.

एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि इन बैठकों में ट्रैफिक इंजीनियरिंग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होती है. जहां सुधार की जरूरत होती है, वहां कार्रवाई होती है. उन्होंने ये भी कहा कि इंजीनियरिंग में सुधार करना बेहद जरूरी है. कई चोकिंग प्वाइंट पर सड़क के डिजाइन बदलने, बैरियर लगाने, यू-टर्न शिफ्ट करने व लेन मार्किंग जैसे सुधार लगातार किए जा रहे हैं.

दिल्ली में प्रदूषण व ट्रैफिक जाम पर दोहरा दबाव
दिल्ली में प्रदूषण व ट्रैफिक जाम पर दोहरा दबाव (ETV Bharat)

सड़क हादसों में पैदल और साइकिल सवारों की ज्यादा मौतें

दिल्ली में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें पैदल चलने वालों व साइकिल सवारों की होती है. इस पर दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ऐसे हादसे अधिकतर रात के समय, नो-एंट्री खुलने के बाद या भारी ट्रैफिक वाले इलाकों में होते हैं. उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस हर छोटे-बड़े एक्सीडेंट की डिटेल स्टडी करती है. जहां नियमित रूप से हादसे होते हैं. उन जगहों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाता है. जरूरत होती है तो वहां सुधार कार्य कराया जाता है. एक्सीडेंट सेल हर हादसे का तकनीकी विश्लेषण करता है. इंजीनियरिंग सुधार की रिपोर्ट तैयार करता है. उन्होंने कहा कि अगर हमें लगता है कि सड़क डिजाइन बदलने या ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने से हादसे कम हो सकते हैं तो हम बदलाव करते हैं.

स्पीड कैमरों से बढ़ी निगरानी, ऑटो-चालान ने ओवरस्पीडिंग पर लगाई लगाम

दिल्ली की सड़कों पर लगे स्पीड कैमरों से ऑटोमेटेड चालान की संख्या लगातार बढ़ रही है. ये कैमरे विशेष लोकेशन पर लगाए गए हैं. पुलिस और लोकेशंस की पहचान कर रही है, जहां इनकी जरूरत है. इस तरह के कैमरों से सबसे ज्यादा चालान ओवरस्पीडिंग और रेड लाइट जंपिंग के होते हैं. दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि “इससे लोगों में अनुशासन बढ़ा है. सड़क हादसे कम करने में मदद मिल रही है.

233 कॉरिडोर पर सुधार कार्य, ट्रैफिक पुलिस ने कसा शिकंजा
233 कॉरिडोर पर सुधार कार्य, ट्रैफिक पुलिस ने कसा शिकंजा (ETV Bharat)

पब्लिक से अपील—मेट्रो और बस का ज्यादा इस्तेमाल करें, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल न करें

दिनेश कुमार गुप्ता ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो और प्रदूषण में कमी आए. उन्होंने साफ कहा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव किसी भी हालत में न करें. यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि सड़क पर चल रहे हर व्यक्ति के लिए जानलेवा है. यह एक अपराध है.

ये भी पढ़ें:

  1. सांसों पर संकट: क्या दिल्ली को मिलेगी कभी साफ़ हवा? जानिए विशेषज्ञ की राय
  2. दिल्ली-NCR में प्रदूषण बना अभिशाप, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल, डॉक्टरों ने जताई चिंता
  3. दिल्ली एनसीआर में बदल रहा मौसम बढ़ रही ठंड कोहरा भी हुआ शुरू, जाने कैसा रहेगा मौसम

TAGGED:

DELHI POLLUTION CONTROL PLANNING
DELHI POLLUTION
DELHI POLLUTION EMERGENCY
AIR POLLUTION IN DELHI NCR
DELHI POLLUTION ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, नेशनल गार्ड के जवान घायल, पकड़ा गया हमलावर

निफ्टी 26,296 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 85,923 की ऊंचाई पर

आज होगा WPL का ऑक्शन, 277 खिलाड़ियों के भविष्य पर होगा फैसला, जानिए हर छोटी बड़ी जानकारी

ट्रंप को बड़ी राहत, जॉर्जिया चुनाव में दखल देने का केस खारिज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.