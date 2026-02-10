ETV Bharat / state

नोएडा में घायल की मदद करने पहुंचे लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, दो की मौत

मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे दो भीषण हादसे : एक हादसे के शिकार की मदद करने उतरे 3 ड्राइवरों को ट्रक ने रौंदा,4 अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

हादसे के शिकार की मदद करने उतरे 3 ड्राइवरों को ट्रक ने रौंदा
हादसे के शिकार की मदद करने उतरे 3 ड्राइवरों को ट्रक ने रौंदा (Etv Bharat)
Published : February 10, 2026 at 10:57 AM IST

Updated : February 10, 2026 at 11:08 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा : दिल्ली- मेरठ हाइवे पर तेज रफ्तार ने नोएडा के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में एक बार फिर कहर बरसाया है, यहां रात एक पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. जिसके बाद घायलों की मदद करने पहुंचे लोग अभी सहायता कर ही रहे थे कि अचानक एक बेकाबू ट्रक ने उन्हें कुचल दिया. इस भीषण हादसे में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह दुर्घटना सेक्टर 58 में घटी. अस्पताल ले जाने पर दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अस्पताल में भर्ती है और एक युवक को मामूली चोट आई.

मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे दो भीषण हादसे

दरअसल, हरिओम नामक व्यक्ति सोमवार रात पिकअप गाड़ी लेकर गाजियाबाद लाल कुआ की ओर से नेशनल हाइवे नौ होते हुए दिल्ली की ओर जा रहा था. जैसे ही वह सेक्टर-62 गोल चक्कर से दिल्ली की ओर बढ़ा तो सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा घुसा. ट्रक में घुसने से वह अपनी सीट पर ही फंस गया. चीख पुकार मचने पर कुछ लोग उसे बचाने के लिए दौड़े. इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने मदद कर रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. जिसकी वजह से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए.

मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे दो भीषण हादसे (ETV Bharat)

हादसे में घायल की मदद करने गए ड्राइवरों को ट्रक ने रौंदा, दो की मौत

हादसे के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची ने नोएडा के थाना 58 पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. अस्पताल ले जाने के दोरान दो की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में मृतकों की पहचान शाहजहांपुर के ढकिया गांव के देवेंद्र और आजमगढ़ के फददपुर ऐरावेला बास गांव के गोविंद के रूप में हुई, जबकि अन्य घायलों की पहचान बागपत के जोहड़ी गांव के साहिल, शाहजहांपुर के भावरी गांव के वीरेंद्र और दिल्ली मंगोलपुरी के हरिओम हैं। जिनका दिल्ली और गाजियाबाद के अस्पताल में उपचार चल रहा है.

सब्जी से भरे ट्रक ने अनियंत्रित होकर मारी टक्कर

लोगों का कहना है कि इंसानियत दिखाते हुए वहां से गुजर रहे तीन अन्य ट्रक चालकों ने अपने वाहन साइड में रोके और घायल ड्राइवर अमित को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे. जब ये तीनों चालक रेस्क्यू की कोशिश कर रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार सब्जी के ट्रक ने अनियंत्रित होकर तीनों ड्राइवरों को जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में पिकअप चालक और मदद करने वाले तीनों ड्राइवरों सहित कुल 4 लोग घायल हुए .

दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर रास्ते पर यातायात सुचारू

हादसे की सूचना मिलते ही सेक्टर 58 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद NHAI की क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर किनारे किया गया है. पुलिस का कहना है मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और यातायात को सुचारू रूप से संचालित कर दिया गया है. पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है.

