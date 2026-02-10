ETV Bharat / state

नोएडा में घायल की मदद करने पहुंचे लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, दो की मौत

हादसे के शिकार की मदद करने उतरे 3 ड्राइवरों को ट्रक ने रौंदा ( Etv Bharat )