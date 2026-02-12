ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी मामला: केजरीवाल ने ईडी समन पर पेश नहीं होने पर ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट से वापस लिया

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में AAP chief केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

दिल्ली आबकारी घोटाला मामला
दिल्ली आबकारी घोटाला मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 12, 2026 at 5:40 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से समन पर पेश नहीं होने के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से समन जारी किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले लिया है. केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि चूंकि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया है, ऐसे में वे याचिका वापस ले रहे हैं.

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि वे ट्रायल कोर्ट की ओर से केजरीवाल को बरी करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. बता दें कि 22 जनवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी समन पर पेश नहीं होने के मामले में केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी समन के मामले में बरी कर दिया था. एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पारस दलाल ने केजरीवाल को बरी करने का आदेश दिया था.

दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी. केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने की थीं. ये शिकायतें केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की थी.

दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2024 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

AAP CHIEF ARVIND KEJRIWAL
ROUSE AVENUE COURT
दिल्ली आबकारी घोटाला मामला
ENFORCEMENT DIRECTORATE
DELHI EXCISE SCAM CASE

