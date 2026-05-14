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दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के कुछ आरोपियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करेंगी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच कुछ लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगी. आज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वो अब इस मामले में शांत नहीं बैठेंगी. उन्होंने कहा कि वो इस मामले में प्रतिवादी बनाए गए कुछ लोगो को उनकी मानहानि करने वाले बयान देने के लिए अवमानना का नोटिस जारी करेंगी.

जस्टिस शर्मा ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के सुनवाई के बॉयकाट करने के चलते वो कुछ सीनियर वकीलों को एमिकस क्यूरी नियुक्त करने की प्रकिया में लगी थी, लेकिन इसी बीच भी कुछ लोग कोर्ट पर अपमानजनक आरोप लगा रहे है. ऐसे में वो अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगी.

इसके पहले 8 मई को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा था कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक का प्रतिनिधित्व करने वालों की सहमति का इंतजार कर रही है. हाईकोर्ट ने 5 मई को कोर्ट की मदद करने के लिए तीन वकीलों को एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का आदेश दिया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा था कि इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने कोर्ट की सुनवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया है, ऐसे में तीन एमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाएंगे.

इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने सुनवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया है. तीनों ने न तो खुद और न ही किसी वकील के जरिए कोई दलील रखने की बात कही है. तीनों ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर भरोसा नहीं है इसलिए वे सत्याग्रह करेंगे. बता दें कि, 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली आबकारी मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से हटने की अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया था.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था, ''मैं इस आरोप से प्रभावित हुए बिना ही अपना फैसला सुनाउंगी, ठीक वैसे ही जैसा कि मैं ने अपने 34 वर्षों के न्यायिक करियर में हमेशा किया है. मैंने ये आदेश बिना किसी चीज से प्रभावित हुए लिखा है. मैं हिन्दी में आदेश जारी करुंगी क्योंकि दलीलें भी हिन्दी में दी गयीं.'' कोर्ट ने एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें केजरीवाल के पक्ष में एकतरफा आदेश जारी किया गया.