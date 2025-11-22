ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी समीर महेंद्रू को वियतनाम और अमेरिका जाने की मिली अनुमति

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी समीर महेंद्रू को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी. कोर्ट ने समीर महेंद्रू को वियतनाम और अमेरिका जाने की इजाजत दी है. समीर महेंद्रू की ओर से पेश वकील यश राज मेहरान ने कहा कि याचिकाकर्ता को 3 से 6 दिसंबर तक एक शादी में वियतनाम जाना है. उसके बाद 21 दिसंबर से 10 जनवरी तक अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए जाना है.

सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई की ओर से पेश वकील ने समीर महेंद्रू की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे मामले के ट्रायल पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि किसी विचाराधीन आरोपी को भी विदेश जाने का अधिकार है। कोर्ट ने समीर महेंद्रू को 25 लाख रुपए के मुचलके के आधार पर विदेश जाने की अनुमति दी। कोर्ट ने समीर महेंद्रू को निर्देश दिया कि वो अपनी यात्रा का विवरण कोर्ट में दाखिल करें और इसकी प्रति सीबीआई और ईडी के जांच अधिकारी को साझा करें.

बता दें कि इस मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी और राघव मगुंटा को कोर्ट पहले ही सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है. 17 मई 2024 को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था. ईडी ने 21 मार्च 2024 को देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून 2024 तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था.