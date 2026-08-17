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आबकारी घोटाला मामला: CBI की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, सभी आरोपियों से चार हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने मामले में सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी.

सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से सीबीआई की याचिका की सुनवाई योग्य होने पर ही सवाल उठाया गया. आरोपियों के वकीलों ने दलील दी कि सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के महज चार घंटे बाद ही याचिका दाखिल कर दी थी. उनके मुताबिक, याचिका जल्दबाजी में दाखिल की गई और इसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले में किसी ठोस कानूनी गलती की ओर इशारा नहीं किया गया है.

सभी पक्षों की दलीलें एक साथ सुनी जाएंगी

सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ने इन दलीलों को खारिज किया. तुषार मेहता ने कहा कि यदि आरोपी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं, तो फिर मामले का अंतिम फैसला हाईकोर्ट पर छोड़ देना चाहिए. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि मामले को समग्र रूप से सुनने की जरूरत है और दलीलों को अलग-अलग हिस्सों में नहीं सुना जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की दलीलें एक साथ सुनी जाएंगी. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया है. दोनों की ओर से कहा गया है कि सीबीआई की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के महज चार घंटे बाद याचिका दाखिल करना जल्दबाजी को दर्शाता है. साथ ही, याचिका में ट्रायल कोर्ट के फैसले में किसी स्पष्ट त्रुटि का उल्लेख नहीं किया गया है. इससे पहले 16 जुलाई को हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया था. यह मामला पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था. केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने इस पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई का विरोध किया था. अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से मामले की सुनवाई से अलग होने का अनुरोध भी किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था.