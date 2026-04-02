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दिल्ली आबकारी विभाग में 2,026 करोड़ के राजस्व की चपत, विधानसभा ने CAG ऑडिट पर मांगी 31 जनवरी तक एक्शन रिपोर्ट

कैग की ऑडिट रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद, विधानसभा सचिवालय ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया.

दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 2, 2026 at 6:46 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में शराब बिक्री के नियम और आपूर्ति को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली विधानसभा ने कड़ा रुख अपनाया है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों को सदन द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, विधानसभा सचिवालय ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट 31 जनवरी 2027 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए.

सरकारी खजाने को भारी चपत

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पीएसी की रिपोर्ट में आबकारी विभाग के कामकाज की जो तस्वीर उभरकर आई है, वह बेहद चिंताजनक है. नियमों की अनदेखी, लाइसेंस आवंटन में पारदर्शिता की कमी और दोषपूर्ण मूल्य निर्धारण नीतियों के कारण दिल्ली सरकार को लगभग 2,026.91 करोड़ के राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा है. यह राशि जनहित के कार्यों में खर्च हो सकती थी, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता और नीतिगत खामियों के चलते यह राजस्व की हानि में तब्दील हो गई.

तकनीकी प्रणाली और निगरानी तंत्र ध्वस्त

रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू तकनीकी तंत्र की विफलता है. गुप्ता ने बताया कि शराब की बिक्री और आपूर्ति पर नजर रखने के लिए बनाया गया आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह फेल साबित हुआ. यह प्रणाली 'स्टॉक टेक सोल्ड' पद्धति पर निर्भर थी, लेकिन बड़ी संख्या में बिना दर्ज बारकोड के कारण शराब की बिक्री को ट्रैक नहीं किया जा सका.

वहीं, विभाग का खुफिया मॉड्यूल (EIB), जिसे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, वह पूरी तरह निष्क्रिय रहा. प्रवर्तन एजेंसियों के पास जब्ती के आंकड़े तो थे, लेकिन उनका विश्लेषण और उपयोग तस्करी रोकने में नहीं किया गया. उचित तालमेल की कमी और मांग का सही अनुमान न लगा पाने के कारण पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को बढ़ावा मिला.

दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा (File Photo)

लाइसेंसिंग और मूल्य निर्धारण में ‘खेल’

विधानसभा अध्यक्ष ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया में व्याप्त गंभीर त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कई मामलों में रिकॉर्ड तक पेश नहीं किए गए. नियमों को ताक पर रखकर चुनिंदा इकाइयों को एक से अधिक लाइसेंस जारी किए गए. इसके अलावा, एक्स-डिस्टिलरी मूल्य (EDP) और एक्स-ब्रूअरी मूल्य (EBP) की परिभाषाओं में जानबूझकर अस्पष्टता रखी गई. इसी अस्पष्टता का लाभ उठाकर लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और विवेकाधीन तरीके से कीमतें तय की गईं, जिससे कुछ खास समूहों को अत्यधिक लाभांश मिला.

31 जनवरी तक का अल्टीमेटम

विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में आबकारी मंत्री और प्रधान सचिव (वित्त) को कड़ा पत्र भेजा है. निर्देश दिया गया है कि विभाग 31 दिसंबर 2026 तक की स्थिति के आधार पर अपनी समीक्षा पूरी करे. सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीएसी की सिफारिशें केवल फाइलों तक सीमित न रहें. इस कदम का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका की जवाबदेही तय करना है. विजेंद्र गुप्ता ने जोर देकर कहा कि आबकारी विभाग में सुधार केवल प्रशासनिक जरूरत नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और सुशासन के लिए भी अनिवार्य है. सीमित स्रोत नीति और विभागों के बीच समन्वय की कमी ने न केवल राजस्व को नुकसान पहुँचाया, बल्कि शराब माफियाओं को भी फलने-फूलने का मौका दिया. अब समय आ गया है कि डेटा आधारित सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दिल्ली की आबकारी व्यवस्था में स्थिरता और पारदर्शिता आए.

सुधार के लिए सख्त सिफारिशें

  • ई-आबकारी पोर्टल: पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-आबकारी पोर्टल को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.
  • मजबूत निगरानी: शराब की बोतलों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग के लिए जियो-टैगिंग और उन्नत बारकोड स्कैनिंग का उपयोग हो.
  • जवाबदेही तय हो: पिछली अनियमितताओं और राजस्व नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए.
  • मूल्य निर्धारण ढांचा: कीमतों को लेकर चल रहे खेल को खत्म करने के लिए न्यूनतम EDP तय की जाए और मुनाफा मार्जिन को नियंत्रित किया जाए.
  • रिक्त पदों की भर्ती: आबकारी विभाग में आईटी और तकनीकी पदों पर लंबे समय से खाली पड़ी जगहों को तुरंत भरा जाए ताकि निगरानी तंत्र मजबूत हो सके.

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