ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी विभाग में 2,026 करोड़ के राजस्व की चपत, विधानसभा ने CAG ऑडिट पर मांगी 31 जनवरी तक एक्शन रिपोर्ट

नई दिल्ली: राजधानी में शराब बिक्री के नियम और आपूर्ति को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली विधानसभा ने कड़ा रुख अपनाया है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों को सदन द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, विधानसभा सचिवालय ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट 31 जनवरी 2027 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए.

सरकारी खजाने को भारी चपत

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पीएसी की रिपोर्ट में आबकारी विभाग के कामकाज की जो तस्वीर उभरकर आई है, वह बेहद चिंताजनक है. नियमों की अनदेखी, लाइसेंस आवंटन में पारदर्शिता की कमी और दोषपूर्ण मूल्य निर्धारण नीतियों के कारण दिल्ली सरकार को लगभग 2,026.91 करोड़ के राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा है. यह राशि जनहित के कार्यों में खर्च हो सकती थी, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता और नीतिगत खामियों के चलते यह राजस्व की हानि में तब्दील हो गई.

तकनीकी प्रणाली और निगरानी तंत्र ध्वस्त

रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू तकनीकी तंत्र की विफलता है. गुप्ता ने बताया कि शराब की बिक्री और आपूर्ति पर नजर रखने के लिए बनाया गया आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह फेल साबित हुआ. यह प्रणाली 'स्टॉक टेक सोल्ड' पद्धति पर निर्भर थी, लेकिन बड़ी संख्या में बिना दर्ज बारकोड के कारण शराब की बिक्री को ट्रैक नहीं किया जा सका.

वहीं, विभाग का खुफिया मॉड्यूल (EIB), जिसे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, वह पूरी तरह निष्क्रिय रहा. प्रवर्तन एजेंसियों के पास जब्ती के आंकड़े तो थे, लेकिन उनका विश्लेषण और उपयोग तस्करी रोकने में नहीं किया गया. उचित तालमेल की कमी और मांग का सही अनुमान न लगा पाने के कारण पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को बढ़ावा मिला.