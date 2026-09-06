ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई: 2,000 से अधिक वाहनों की नीलामी, 5,000 पेंडिंग लैब केस निपटाए

जब्त वाहनों की नीलामी से आबकारी विभाग को मिला 5 करोड़ का राजस्व.

सीएम रेखा गुप्ता और पुरानी गाड़ियां
सीएम रेखा गुप्ता और पुरानी गाड़ियां (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2026 at 6:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने लंबे समय से थानों और आसपास के इलाकों में खड़े 2,000 से अधिक जब्त वाहनों की नीलामी कर दी है, जिससे सरकार को 5 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है. इसके साथ ही, आबकारी कंट्रोल लेबोरेटरी में लंबित पड़े 5,000 से अधिक रासायनिक विश्लेषण (केमिकल एनालिसिस) के मामलों के बैकलॉग को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. अब लैब में एक भी पेंडिंग मामला नहीं बचा है.

सालों से कब्जाए गए थानों और परिसरों को मिली राहत

दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत जब्त किए गए 2,000 से अधिक वाहन विभिन्न पुलिस थानों के बाहर और सार्वजनिक जमीनों पर लंबे समय से लावारिस हालत में धूल फांक रहे थे. इन वाहनों के कारण न केवल जगह घिर रही थी, बल्कि वे कबाड़ में तब्दील हो रहे थे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों के बाद आबकारी विभाग ने एक विशेष निस्तारण अभियान चलाया. प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए इन सभी वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की गई. इस पहल से पुलिस थानों और सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर रही भारी भीड़ से मुक्ति मिली है, बल्कि वाहनों के पूरी तरह कबाड़ बनने से पहले ही उनकी नीलामी से सरकार के खजाने में 5 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व भी आया है. अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि बाकी बचे वाहनों का भी समय पर निपटारा किया जा सके.

लैब का बैकलॉग शून्य, अब दिनों में मिलेंगी रिपोर्ट्स

दूसरी ओर, आबकारी कंट्रोल लेबोरेटरी की कार्यप्रणाली में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है. पहले स्थिति यह थी कि जब्त शराब के नमूनों (सैंपल्स) की जांच रिपोर्ट आने में कई-कई साल लग जाते थे. इसके चलते पुलिस जांच और अदालती प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होती थी. इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नई भर्तियां कीं और लैब के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की. इसका परिणाम यह निकला कि लेबोरेटरी में लंबित 5,000 से अधिक पुराने मामलों का बैकलॉग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. अब जांच रिपोर्ट मिलने में सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि रिपोर्ट कुछ ही दिनों के भीतर उपलब्ध हो जाएगी.

तेज होगी पुलिस जांच और अदालती कार्रवाई

लैब की रिपोर्ट समय पर मिलने से पुलिस जांच और आबकारी कानूनों के प्रवर्तन में जबरदस्त तेजी आएगी. त्वरित परीक्षण प्रणाली से अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ प्रभावी निवारक तैयार करने में मदद मिलेगी. पुलिस समय पर अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर सकेगी, जिससे अदालतों में चल रहे मामले तेजी से आगे बढ़ेंगे और दोषियों को सजा दिलाने की दर (कनविक्शन रेट) में भी सुधार होगा.

जनहित और पारदर्शी शासन हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार की प्रतिबद्धता केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह, कार्यशील और परिणाम-उन्मुख बनाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबे समय से लंबित मामलों का समय पर निस्तारण, सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना सुशासन की दिशा में मजबूत कदम हैं. मुख्यमंत्री का कहना है "हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि दिल्ली सरकार तेजी से फैसले ले, प्राथमिकता के आधार पर लंबित काम पूरे करे और हर स्तर पर जनहित को सर्वोपरि रखे."

ये भी पढ़ें:

  1. PM मोदी के जन्मदिन पर 'सेवा पखवाड़ा': दिल्ली को मिलेंगी कई मेगा परियोजनाएं, सीएम रेखा गुप्ता करेंगी उद्घाटन
  2. प्याज-चीनी के दाम बढ़े तो दिल्ली सरकार नैफेड से खरीदकर सस्ते दर पर उपलब्ध कराएगी: सीएम रेखा गुप्ता

TAGGED:

DELHI EXCISE DEPARTMENT
VEHICLE AUCTION
PENDING LAB CASES
दिल्ली आबकारी विभाग
DELHI GOVERNMENT AUCTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.