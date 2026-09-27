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दिल्ली EWS एडमिशन 2026-27: 31 अक्टूबर तक पूरा करना होगा दाखिला, ड्रॉ के बाद दस्तावेज सत्यापन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

दिल्ली EWS एडमिशन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी से दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है. शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि कंप्यूटर ड्रॉ में स्कूल मिलने के बाद दाखिले की पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी करनी होगी. कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के बाद अब सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है. अभिभावकों को तय तारीख पर दस्तावेज सत्यापन केंद्र पहुंचना होगा. अगर दस्तावेजों में कोई कमी या गलती है तो उसे भी निर्धारित समय में ठीक कराने का मौका मिलेगा.