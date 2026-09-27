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दिल्ली EWS एडमिशन 2026-27: 31 अक्टूबर तक पूरा करना होगा दाखिला, ड्रॉ के बाद दस्तावेज सत्यापन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी में दाखिला लेने वाले बच्चों से निजी स्कूल ट्यूशन फीस नहीं ले सकेंगे.

दिल्ली EWS एडमिशन
दिल्ली EWS एडमिशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2026 at 10:18 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी से दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है. शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि कंप्यूटर ड्रॉ में स्कूल मिलने के बाद दाखिले की पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी करनी होगी. कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के बाद अब सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है. अभिभावकों को तय तारीख पर दस्तावेज सत्यापन केंद्र पहुंचना होगा. अगर दस्तावेजों में कोई कमी या गलती है तो उसे भी निर्धारित समय में ठीक कराने का मौका मिलेगा.

वेबसाइट पर देखें बच्चे को कौन सा स्कूल मिला
ड्रॉ में शामिल अभिभावक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in या www.ewsadmissions.delhi.gov.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर 'EWS/Freeship Result 2026-27' मॉड्यूल दिया गया है. यहां रजिस्ट्रेशन आईडी और बच्चे की जन्म तिथि डालकर यह पता किया जा सकता है कि बच्चे को कौन सा स्कूल मिला है. साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए किस केंद्र पर जाना है, इसकी जानकारी भी पोर्टल पर मिलेगी. सफल उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भी जानकारी दी जाएगी.

शुरू हुई दस्तावेजों की जांच
शिक्षा निदेशालय के अनुसार, दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है जो अक्टूबर 2026 तक की जाएगी. अगर आवेदन में कोई गलती है या कोई जरूरी कागजात जमा नहीं हुआ है तो अभिभावकों को उसे ठीक कराने का मौका मिलेगा. इसके लिए 12 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. इस दौरान सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं.

दो-दो सेट में ले जाएं दस्तावेज
दस्तावेज सत्यापन के लिए अभिभावकों को आवेदन के समय दिए गए विवरण के अनुसार सभी जरूरी कागजात तैयार रखने होंगे. शिक्षा निदेशालय ने कई दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां साथ लाने को कहा है. इनमें बच्चे के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की दो प्रतियां, बच्चे की दो पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे के आधार कार्ड की दो प्रतियां और माता-पिता या कानूनी अभिभावक के आधार कार्ड की दो-दो प्रतियां शामिल हैं. इसके अलावा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दिल्ली में निवास का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड की दो-दो स्व-सत्यापित प्रतियां ले जानी होंगी. पिछली कक्षा की मार्कशीट भी साथ रखनी होगी. जहां जरूरी हो, वहां कानूनी अभिभावक से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे.

मूल दस्तावेज साथ रखना जरूरी
सिर्फ फोटोकॉपी लेकर सत्यापन केंद्र पर जाना पर्याप्त नहीं होगा. जोनल उप-समिति की ओर से दस्तावेजों की जांच के दौरान अभिभावकों को सभी मूल दस्तावेज भी साथ लेकर जाने होंगे. अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों का मिलान करने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. अगर दस्तावेजों में कोई कमी या गलती पाई जाती है तो निर्धारित समय में उसे ठीक कराने और जरूरी कागजात जमा करने का मौका दिया जाएगा.

सत्यापन के लिए नहीं पहुंचे तो मिलेगा आखिरी मौका
जो उम्मीदवार निर्धारित समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए भी शिक्षा निदेशालय ने अलग समय रखा है. ऐसे उम्मीदवार 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2026 तक सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच रिपोर्ट कर सकते हैं. इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई तय प्रक्रिया के अनुसार होगी.

स्कूल आवंटित होने के बाद नहीं बदलेगा
कंप्यूटर ड्रॉ में बच्चे को जो स्कूल आवंटित किया गया है, उसे बाद में बदला नहीं जाएगा. इसलिए अभिभावकों को ड्रॉ का परिणाम देखने के बाद दिए गए स्कूल और दस्तावेज सत्यापन केंद्र की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए. अगर दस्तावेजों की जांच में जानकारी गलत पाई जाती है या दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो बच्चे का स्कूल आवंटन रद्द किया जा सकता है.

फैसले के खिलाफ अपील का भी मौका
दस्तावेजों की जांच के बाद जिन मामलों में अंतिम निर्णय नहीं हो पाता, उनमें DDE जोन की ओर से 13 से 15 अक्टूबर के बीच अंतिम आदेश दिया जाएगा. अगर अभिभावक इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो वे 16 से 21 अक्टूबर के बीच DAMC के सामने अपील कर सकते हैं. इसके बाद DAMC की ओर से अपील पर फैसला 22 से 24 अक्टूबर के बीच किया जाएगा.

ईडब्ल्यूएस बच्चों से ट्यूशन फीस नहीं ले सकते स्कूल
ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी में दाखिला लेने वाले बच्चों से निजी स्कूल ट्यूशन फीस नहीं ले सकेंगे. इसके अलावा स्कूल को बच्चे की रिपोर्टिंग के एक सप्ताह के अंदर मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और लेखन सामग्री उपलब्ध करानी होगी. स्कूलों को जोनल समिति की ओर से अनुशंसित बच्चों का दाखिला लेना होगा और पोर्टल पर उनकी स्थिति 'Reported' के रूप में अपडेट करनी होगी.

नियम तोड़ने पर स्कूल पर होगी कार्रवाई

  • शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप दाखिले से जुड़े नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है.
  • नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ आरटीई एक्ट 2009 और DSEAR एक्ट 1973 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

परेशानी होने पर इस नंबर पर करें फोन
दाखिले या दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी किसी परेशानी के लिए अभिभावक जिले के हेल्प डेस्क और नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस एडमिशन से जुड़ी मदद के लिए 9818154069 पर फोन किया जा सकता है. यह हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चालू रहेगी.

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