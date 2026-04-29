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दिल्ली में EV पॉलिसी 2026 पर मंथन: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रीसाइक्लिंग व ई-रिक्शा सेक्टर पर खास फोकस

दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट EV पॉलिसी 2026 को लेकर बड़ा कदम उठाया है.

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 11:01 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मजबूत बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट EV पॉलिसी 2026 को लेकर बड़ा कदम उठाया है. बुधवार को परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इस बैठक में ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर जैसे मोबिलिटी एग्रीगेटर्स के साथ ही जोमैटो, ब्लिंकिट, स्विगी व फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन इंडिया व अन्य तकनीकी संस्थाओं ने भी अपने सुझाव दिए.

बैठक का उद्देश्य ड्राफ्ट पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों से व्यावहारिक सुझाव लेना थ. इसके तहत पांच प्रमुख सत्र आयोजित किए गए, जिनमें वाहन निर्माता संगठनों, स्क्रैपिंग नीति, सरकारी विभागों के समन्वय, फ्लीट एग्रीगेटर्स व बैटरी रीसाइक्लिंग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. स्टेकहोल्डर्स ने EV अपनाने की रफ्तार बढ़ाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, खासकर रिहायशी व व्यावसायिक क्षेत्रों में चार्जिंग सुविधा बढ़ाने, बैटरी रीसाइक्लिंग सिस्टम मजबूत करने और आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने पर जोर दिया. साथ ही गिग वर्कर्स, ई-रिक्शा चालकों व अंतिम छोर तक सेवा देने वाले वाहनों को नीति में प्राथमिकता देने की बात भी सामने आई.

दिल्ली में EV पॉलिसी 2026 पर मंथन
दिल्ली में EV पॉलिसी 2026 पर मंथन (ETV Bharat)

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली पहले ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी बन चुकी है. नई नीति का उद्देश्य इसे और व्यापक बनाना है. उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित करना चाहती है जो निर्माण से लेकर उपयोग व रीसाइक्लिंग तक पूरी वैल्यू चेन को कवर करे.
तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में मंत्री ने ई-रिक्शा चालकों, यूनियनों व निर्माताओं से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि पार्किंग, सब्सिडी व बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसके साथ ही नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाने पर सख्ती की बात भी कही गई.

हीटवेव को देखते हुए सरकार ने बसों में ठंडे पानी के बॉक्स लगाने व बस स्टेशनों पर पेयजल उपलब्ध कराने का ऐलान किया है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा. दिल्ली सरकार जल्द ही ई-रिक्शा सेक्टर के लिए एक अलग नीति भी लाने जा रही है, जिससे इस क्षेत्र को अधिक संगठित, सुरक्षित व आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके. ड्राफ्ट EV पॉलिसी 2026 से उम्मीद है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को नई रफ्तार मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

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