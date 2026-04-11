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दिल्ली EV पॉलिसी 2026: नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना होगा बेहद सस्ता, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ

दिल्ली सरकार का मेगा प्लान ( ETV BHARAT )