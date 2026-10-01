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दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर आज से सख्ती! बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा ईंधन; 10 हजार रुपये तक का कट सकता है चालान

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया है. इसके तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा. दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर लगे ANPR कैमरों के जरिए वाहनों की पहचान की जा रही है.

इसके अलावा 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत Non-BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक का प्रावधान है. हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे छूट दी गई है. दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाए हैं. मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध PUCC (Pollution Under Control Certificate) के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का भारी चालान कट सकता है. दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर विशेष सख्ती के तहत यह जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है.

महरौली-बदरपुर रोड स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के मैनेजर रामबचन ने बताया कि सरकार का यह अच्छा नियम है. उन्होंने कहा कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. पेट्रोल पंप पर लगे सेंसर और कैमरों की मदद से यह पता चल रहा है कि वाहन का PUCC वैध है या नहीं. बिना वैध PUCC वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जा रहा है. उनके मुताबिक, इस व्यवस्था से प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

ग्राहकों ने भी नियम का किया समर्थन

पेट्रोल भरवाने पहुंचे सुशांत कुमार ने कहा कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगता है, इसलिए उससे पहले ही जरूरी कदम उठाना सही है. उन्होंने ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ व्यवस्था को अच्छा कदम बताया. वहीं गोली ठाकुर ने कहा कि अगर किसी वाहन के पास प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है तो उसे पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. हालांकि, उन्होंने सरकारी वाहनों की भी जांच किए जाने की बात कही. एक अन्य ग्राहक युद्धवीर ने कहा कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण दिल्ली की बड़ी समस्या है. अगर किसी वाहन के पास वैध PUCC नहीं है तो उसे ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि PUCC और वाहन की फिटनेस की जांच के बाद ही ईंधन देने की व्यवस्था होनी चाहिए.

पेट्रोल पंप संचालकों ने जताई चिंता

हालांकि, पेट्रोल पंप संचालकों ने इस व्यवस्था को लागू करने को लेकर कुछ चिंताएं भी जाहिर की हैं.उनका कहना है कि यदि बिना स्पष्ट लिखित आदेश के वाहनों को अचानक ईंधन देने से रोका जाता है तो पेट्रोल पंप कर्मचारियों और वाहन चालकों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. संचालकों का यह भी कहना है कि नियम को सख्ती से लागू करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जरूरी होगी, ताकि बिना PUCC वाले वाहनों को रोकने के दौरान किसी तरह की बदसलूकी या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो.

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