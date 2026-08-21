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दिल्ली के बक्करवाला में पुलिस का एनकाउंटर, हिमांशु भाऊ गैंग के दो शूटर गिरफ्तार

सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया. इस दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध महिंद्रा थार को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने कथित तौर पर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और यूईआर/फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड की ओर भागने लगा.

पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंग से जुड़े शूटर बक्करवाला इलाके में किसी व्यक्ति की हत्या की साजिश के तहत पहुंचने वाले हैं. इनपुट में यह भी सामने आया था कि गैंग के सरगना हिमांशु भाऊ ने आरआरएम अस्पताल के मालिक डॉ. नरेंद्र शर्मा को कथित तौर पर धमकी दी थी और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शूटर भेजे जा सकते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली के बक्करवाला इलाके में पुलिस की क्राइम ब्रांच और कथित तौर पर हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े शूटरों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के बाद दो शूटरों को घायल हालत में गिरफ्तार किया गया. दोनों के कब्जे से दो ग्लॉक पिस्टल बरामद की गई हैं.

पुलिस के अनुसार, भागने के दौरान थार एक पिकअप वाहन से टकरा गई. हादसे के बाद थार में सवार दो लोग गाड़ी छोड़कर बक्करवाला नाला रोड की ओर भागने लगे. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को रुककर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपियों ने पुलिस की ओर करीब आठ राउंड फायर किए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पहले चेतावनी के तौर पर फायरिंग की और इसके बाद आत्मरक्षा में नियंत्रित फायर किया. इस दौरान दोनों संदिग्धों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया.

घायल आरोपियों की पहचान कानून से संघर्षरत एक किशोर और 19 वर्षीय समीर, पुत्र परवीन कुमार, निवासी रिठाल फोगाट, रोहतक, हरियाणा के रूप में हुई है. पुलिस ने तत्काल पीसीआर कॉल कर दोनों को निजी वाहन से इलाज के लिए आरटीआर अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर क्राइम टीम को वैज्ञानिक जांच के लिए बुलाया है. हथियार, फायर किए गए कारतूस, वाहन और अन्य साक्ष्यों को नियमानुसार कब्जे में लिया गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर निशाने पर कौन था, हत्या की साजिश के पीछे कौन लोग थे, हथियार कहां से आए और हिमांशु भाऊ गैंग के अन्य सदस्यों या हैंडलरों की इसमें क्या भूमिका है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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