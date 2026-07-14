ETV Bharat / state

दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव: अब हर महीने तय होगा PPAC, जानें बिजली बिल पर क्‍या होगा असर

नई दिल्ली: दिल्ली में बिजली के तकरीबन 70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है. दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने बिजली की दरों और बिलिंग प्रक्रिया को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की है. इसका सीधा असर अब हर महीने आपके बिजली बिल पर पड़ सकता है. DERC ने अब पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट (PPAC) की समीक्षा हर महीने करने का निर्णय लिया है. अब तक यह समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती थी. दिल्ली के उर्जा मंत्री आशीष सूद का कहना है कि हालांकि यह बदलाव बड़ा है, लेकिन राहत की बात यह है कि DERC ने इस महीने PPAC में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है. जून के महीने में जो दरें लागू थीं, वही इस महीने भी जारी रहेंगी.

जानिए क्या है यह नई व्यवस्था

अभी तक, PPAC की समीक्षा तिमाही (हर तीन महीने) आधार पर की जाती थी, लेकिन, DERC ने इसे बदलकर मासिक कर दिया है. इस बदलाव के पीछे का मुख्य उद्देश्य बिजली खरीद की वास्तविक लागत को सही समय पर समायोजित करना है. बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से बिजली खरीदती हैं. यदि कोयले की कीमतों में वृद्धि या किसी अन्य कारण से बिजली उत्पादन की लागत बढ़ती है, तो इसका अतिरिक्त बोझ वितरण कंपनियों पर पड़ता है. इस अतिरिक्त लागत की भरपाई वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से PPAC के रूप में करती हैं. DERC के मुताबिक, बिजली उत्पादन की लागत अक्सर बदलती रहती है. त्रैमासिक व्यवस्था में रेगुलेटरी एसेट्स जैसी समस्याएं पैदा होने का खतरा रहता था. अब हर महीने बिजली खरीद-फरोख्त के हिसाब से ही PPAC वसूला जाएगा. यदि बिजली खरीद की लागत बढ़ती है, तो PPAC में बढ़ोत्तरी होगी; और यदि लागत सामान्य रहती है, तो इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी.

उत्तरी दिल्ली और बाहरी दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए राहत