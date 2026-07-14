दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव: अब हर महीने तय होगा PPAC, जानें बिजली बिल पर क्या होगा असर
DERC ने अब पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट (PPAC) की समीक्षा हर महीने करने का निर्णय लिया है.
Published : July 14, 2026 at 11:29 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बिजली के तकरीबन 70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है. दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने बिजली की दरों और बिलिंग प्रक्रिया को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की है. इसका सीधा असर अब हर महीने आपके बिजली बिल पर पड़ सकता है. DERC ने अब पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट (PPAC) की समीक्षा हर महीने करने का निर्णय लिया है. अब तक यह समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती थी. दिल्ली के उर्जा मंत्री आशीष सूद का कहना है कि हालांकि यह बदलाव बड़ा है, लेकिन राहत की बात यह है कि DERC ने इस महीने PPAC में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है. जून के महीने में जो दरें लागू थीं, वही इस महीने भी जारी रहेंगी.
जानिए क्या है यह नई व्यवस्था
अभी तक, PPAC की समीक्षा तिमाही (हर तीन महीने) आधार पर की जाती थी, लेकिन, DERC ने इसे बदलकर मासिक कर दिया है. इस बदलाव के पीछे का मुख्य उद्देश्य बिजली खरीद की वास्तविक लागत को सही समय पर समायोजित करना है. बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से बिजली खरीदती हैं. यदि कोयले की कीमतों में वृद्धि या किसी अन्य कारण से बिजली उत्पादन की लागत बढ़ती है, तो इसका अतिरिक्त बोझ वितरण कंपनियों पर पड़ता है. इस अतिरिक्त लागत की भरपाई वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से PPAC के रूप में करती हैं. DERC के मुताबिक, बिजली उत्पादन की लागत अक्सर बदलती रहती है. त्रैमासिक व्यवस्था में रेगुलेटरी एसेट्स जैसी समस्याएं पैदा होने का खतरा रहता था. अब हर महीने बिजली खरीद-फरोख्त के हिसाब से ही PPAC वसूला जाएगा. यदि बिजली खरीद की लागत बढ़ती है, तो PPAC में बढ़ोत्तरी होगी; और यदि लागत सामान्य रहती है, तो इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी.
उत्तरी दिल्ली और बाहरी दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए राहत
इस नई पहल का सबसे बड़ा फायदा उत्तरी और बाहरी दिल्ली के करीब 24 लाख उपभोक्ताओं को मिला है. टाटा पावर डीडीएल क्षेत्र में 10 जुलाई से लागू की गई नई दरों में PPAC को 3.7 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है. टाटा पावर डीडीएल क्षेत्र में 10 जून से लागू PPAC की दरें 15.9 प्रतिशत थीं। लेकिन 10 जुलाई से इसे 3.7 प्रतिशत घटाकर 12.2 प्रतिशत कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि इस महीने नार्थ और बाहरी दिल्ली के उपभोक्ताओं का बिजली बिल कम आना तय है. अन्य क्षेत्रों की स्थिति जून में आयोग ने बीआरपीएल (BRPL) क्षेत्र में PPAC चार्ज 17.94 प्रतिशत और बीवाईपीएल (BYPL) क्षेत्र में 17.43 प्रतिशत की घोषणा की थी. 10 जुलाई से आयोग ने बीआरपीएल और बीवाईपीएल क्षेत्र में पिछले महीने लागू PPAC के हिसाब से ही खपत की गणना करने का निर्देश दिया है. कुल मिलाकर, DERC की यह नई मासिक समीक्षा प्रणाली बिजली बिलों में पारदर्शिता लाने की कोशिश है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली की वास्तविक लागत के अनुसार लाभ या बोझ का पता चल सकेगा.
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